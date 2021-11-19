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    Італійський завод ArcelorMittal готується до водневих експериментів

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    Комбінат Acciaierie d&rsquo;Italia вирішив поставити хрест на використанні природного газу - Італійський завод ArcelorMittal готується до водневих експериментів

    Комбінат Acciaierie d’Italia вирішив поставити хрест на використанні природного газу

    Фото: rusmet.ru

    Кінцева мета експерименту – повне заміщення природного газу на виробництві на водень

    Італійський металургійний комбінат Acciaierie d’Italia, який перебуває у спільній власності уряду Італії та корпорації ArcelorMittal, підписав меморандум про взаєморозуміння з національним оператором газопровідних мереж Snam щодо спільної розробки сталевої продукції для безпечного зберігання та транспортування водню, – повідомляють Elektrovesti.

    Угода передбачає спільну роботу з декарбонізації металургійного комбінату. Ця мета буде досягатися заміщенням природного газу екологічно чистим воднем і біометаном. При цьому партнери створюватимуть інфраструктуру з виробництва, зберігання та розповсюдження водню.

    На металургійному комбінаті Acciaierie d’Italia, розташованому у місті Таранто на півдні Італії, вже проводилися експерименти щодо використання газової суміші з 10% водню. А нещодавно, як повідомляє Snam, цей показник удалося успішно довести до 30%.

    Як заявляють партнери, дослідження у цій галузі продовжуватимуться з кінцевою метою повного заміщення природного газу на виробництві. Тепер питання полягає у визначенні, які зміни потрібно буде внести до газового обладнання металургійного комбінату.

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    Теги: Італія Меморандум завод водень
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    Італійський завод ArcelorMittal готується до водневих експериментів