Італійський завод ArcelorMittal готується до водневих експериментів

Кінцева мета експерименту – повне заміщення природного газу на виробництві на водень

Італійський металургійний комбінат Acciaierie d’Italia, який перебуває у спільній власності уряду Італії та корпорації ArcelorMittal, підписав меморандум про взаєморозуміння з національним оператором газопровідних мереж Snam щодо спільної розробки сталевої продукції для безпечного зберігання та транспортування водню, – повідомляють Elektrovesti.

Угода передбачає спільну роботу з декарбонізації металургійного комбінату. Ця мета буде досягатися заміщенням природного газу екологічно чистим воднем і біометаном. При цьому партнери створюватимуть інфраструктуру з виробництва, зберігання та розповсюдження водню.

На металургійному комбінаті Acciaierie d’Italia, розташованому у місті Таранто на півдні Італії, вже проводилися експерименти щодо використання газової суміші з 10% водню. А нещодавно, як повідомляє Snam, цей показник удалося успішно довести до 30%.

Як заявляють партнери, дослідження у цій галузі продовжуватимуться з кінцевою метою повного заміщення природного газу на виробництві. Тепер питання полягає у визначенні, які зміни потрібно буде внести до газового обладнання металургійного комбінату.