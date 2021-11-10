Новий готель Hyatt у Саудівській Аравії використовуватиме водневий транспорт

Hyatt Hotels має намір вийти на новий, екологічно чистий вид обслуговування

Побудований компанією Hyatt Hotels новий розкішний готель Grand Hyatt The Red Sea, розташований на західному узбережжі Саудівської Аравії на березі Червоного моря, використовуватиме транспорт, який працює на екологічно чистому водні, – повідомляє H2 View.

Автомобілі, гелікоптери, електровелосипеди, баггі для гольфу, фургони, вантажівки, гідролітаки та автобуси, які мають відношення до острівного готелю, будуть використовувати як водневі паливні елементи, так і акумуляторні батареї.

Новий готель Grand Hyatt The Red Sea є частиною проекту Саудівської Аравії Red Sea Project, що має на меті розвиток туристичної індустрії на березі Червоного моря. Використання водню в даному проекті дозволить мінімально впливати на екологію.

«Red Sea Project – це найамбіційніший проект у галузі екологічного туризму у світі, і для виконання наших зобов'язань важливо, щоб ми працювали з провідними міжнародними брендами, такими як Hyatt. Я не можу уявити бренд, що більше підходить для управління цим новим унікальним готелем. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати наших гостей, щоб продемонструвати новий рівень туризму», – сказав генеральний директор The Red Sea Development Company Джон Пагано.