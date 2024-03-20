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Кабмін доручив НКРЕКП розробити дорожню карту відокремлення надбавки за «зелену» енергію з тарифу на передачу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Кабмін доручив НКРЕКП розробити дорожню карту відокремлення надбавки за «зелену» енергію з тарифу на передачу
Недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%
фото: Depositphotos

Затвердження Дорожньої карти буде завершено НКРЕКП до 2 кварталу 2025 року.

Кабінет міністрів України доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розробити дорожню карту відокремлення надбавки на «зелену» електроенергію від тарифу на передачу компанії «Укренерго». Про це свідчить опублікований Урядом документ «План для Ukraine Facility». 

«Розроблення та затвердження Дорожньої карти процесу відокремлення надбавки на відновлювану енергію від тарифу на передачу із визначенням необхідних законодавчих актів та термінів впровадження», – вказується в документі очікуваний від НКРЕКП результат.

Зазначається, що розроблення та затвердження цієї Дорожньої карти буде завершено НКРЕКП до 2 кварталу 2025 року.

Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%.

Учасники ринку та експерти зазначають, що наявні старі борги негативно впливають на стан галузі ВДЕ та погіршують інтерес інвесторів до пошуку і залучення коштів на розвиток галузі.

Теги: НКРЕКП Укренерго альтернативна енергетика

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