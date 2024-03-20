Кабмін доручив НКРЕКП розробити дорожню карту відокремлення надбавки за «зелену» енергію з тарифу на передачу

Недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%

Затвердження Дорожньої карти буде завершено НКРЕКП до 2 кварталу 2025 року.

Кабінет міністрів України доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розробити дорожню карту відокремлення надбавки на «зелену» електроенергію від тарифу на передачу компанії «Укренерго». Про це свідчить опублікований Урядом документ «План для Ukraine Facility».

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«Розроблення та затвердження Дорожньої карти процесу відокремлення надбавки на відновлювану енергію від тарифу на передачу із визначенням необхідних законодавчих актів та термінів впровадження», – вказується в документі очікуваний від НКРЕКП результат.

Зазначається, що розроблення та затвердження цієї Дорожньої карти буде завершено НКРЕКП до 2 кварталу 2025 року.

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Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%.

Учасники ринку та експерти зазначають, що наявні старі борги негативно впливають на стан галузі ВДЕ та погіршують інтерес інвесторів до пошуку і залучення коштів на розвиток галузі.