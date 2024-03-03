Валерій Тарасюк став головою НКРЕКП

Валерій Тарасюк має досвід роботи в енергетиці понад десять років

Сьогодні, 3 березня, 2024 року члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) обрали нового голову. Ним став Валерій Тарасюк. Про це повідомляє пресслужбу НКРЕКП.

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У НКРЕКП зазначили, що Валерій Тарасюк має досвід роботи в енергетиці понад десять років. У період з 2019 по 2022 років він очолював НКРЕКП, а з 2014 по 2016 років був членом Регулятора.

Нагадаємо, що у 2020 році Національне агентство з протидії корупції (НАЗК) розпочало перевірку голови НКРЕКП Валерія Тарасюка на предмет корупції та конфлікту інтересів.

За даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, Валерій Тарасюк на момент призначення в НКРЕКП очолював «Еф Енд Ем Україна» і володів 10% її уставного капіталу через кіпрський офшор. Після призначення він передав управління компанію рідному брату Артему Тарасюку, який очолює компанію до цього часу. З того часу активність компанії на енергетичному ринку різко зросла: вона стала контрагентом «Укрненерго» і щомісяця сплачувала на рахунки «Оператора ринку» внески за право торгувати електричною енергією в щоденному режимі.