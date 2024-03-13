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2023 рік став рекордним роком для сонячної енергетики – аналітика

Іван Гавриляк
glavcom.ua
2023 рік став рекордним роком для сонячної енергетики – аналітика
Станом на зараз США мають 262 ГВт чистої енергії
фото з відкритих джерел

«Чиста енергія має фундаментальне значення для американської економіки»

Американська асоціація чистої енергетики (ACP) опублікувала щорічний звіт про стан ринку чистої енергетики, в якому підкреслюється, що 2023 рік став знаковим для американської чистої енергетики: у ньому було встановлено більше потужностей, ніж у будь-якому попередньому році, повідомляє Renewable Energy World.

Галузь додала загалом 33,8 ГВт нових проектів чистої енергетики, що на 12,5% перевищило попередній річний рекорд, встановлений у 2021 році. Лідерами зростання стали сонячні та накопичувальні електростанції, які побили попередні рекорди для обох технологій. На екологічно чисту енергетику припадає більша частина нових встановлених потужностей.

Зараз у США 262 ГВт екологічно чистої енергії живлять енергосистему, і в результаті країна виробляє 16% електроенергії з вітру та сонця. Чиста енергія доступна у 93% округів Конгресу та у всіх 50 штатах. ACP стверджує, що майбутній розвиток виглядає багатообіцяючим, оскільки, згідно з доповіддю, кількість проектів досягає історичного рівня.

«Чиста енергія має фундаментальне значення для американської економіки, на неї припадає понад 75% всієї нової енергії, введеної в експлуатацію минулого року. Ми виробляємо чисту енергію в кожному штаті і майже в кожному окрузі Конгресу», – сказав генеральний директор ACP Джейсон Грумет. «Це був знаковий рік для накопичувачів та сонячної енергетики, і є справжній ажіотаж щодо 123 нещодавно оголошених виробничих потужностей, які принесуть економічний розвиток громадам по всій країні. Але, незважаючи на ці досягнення, нам потрібно докласти ще більше зусиль, щоб досягти наших спільних цілей енергетичної безпеки та нульового рівня викидів. ACP продовжуватиме виступати за вдосконалення процесів вибору місця розташування, отримання дозволів та планування, щоб прискорити впровадження чистої енергії».

Основні моменти Щорічного звіту про стан ринку чистої енергетики за 2023 рік включають:

  • На сонячну, вітрову та накопичувальну енергетику припадає 77% усіх нових встановлених потужностей.
  • Сонячні електростанції зросли до 19,6 ГВт, причому лідерами зростання стали комунальні проєкти.
  • Майже вдвічі зросла потужність накопичувачів енергії – девелопери підключили до мережі 7,9 ГВт.
  • Інвестиції у вітчизняне виробництво екологічно чистої енергії значно зросли завдяки федеральним податковим стимулам.
  • Потенціал розвитку збільшився більш ніж на 25% у порівнянні з попереднім роком до 170 ГВт, що свідчить про впевнене майбутнє зростання чистої енергетики.
  • Чиста енергетика присутня у 93% округів Конгресу та у всіх 50 штатах.

Завдяки сприятливій федеральній політиці та зниженню вартості сонячної енергії в 44 штатах було встановлено майже 20 ГВт сонячних електростанцій у комунальному секторі. Техас і Каліфорнія лідирують за темпами приросту сонячних потужностей, ввівши в експлуатацію 5,9 ГВт і 2,3 ГВт нових сонячних потужностей відповідно. Більше половини з 94 ГВт сонячних потужностей, що експлуатуються на кінець 2023 року, були введені в експлуатацію в період між 2020 і 2023 роками. І ще більше – понад 92 ГВт у стадії підготовки.

Акумуляторні накопичувачі продемонстрували майже експоненціальне зростання, майже подвоївши встановлену потужність, встановивши близько 8 ГВт. Таким чином, загальна робоча потужність досягла 17 ГВт. На Каліфорнію та Техас припадає майже три чверті приросту потужностей, але загалом у 2023 році нові потужності були встановлені у п'ятнадцяти штатах (AZ, CA, CO, HI, MA, MN, NC, NJ, NM, NV, NY, OH, TX, VA, VT). Стрімкому зростанню сховищ сприяли новий податковий кредит для автономних сховищ, бум сонячної енергетики, цінність зберігання під час пікового попиту та напруження в мережі, а також зниження цін на ключові матеріали для акумуляторів, зазначає ACP.

У 2023 році наземна та офшорна вітроенергетика зіткнулися з проблемами, забезпечивши 6,4 ГВт вітроенергетичних потужностей – найповільніший рік для нових вітрових установок за останнє десятиліття. Це уповільнення значною мірою пояснюється політичною невизначеністю, високою вартістю капіталу, тривалими процесами отримання дозволів, бар'єрами при виборі місця розташування та складним середовищем для будівництва нових ліній електропередач, зазначає ACP.

Корпоративні покупці відіграють важливу роль у стимулюванні попиту на чисту енергію, купуючи екологічно чисту енергію для своїх операцій. Трійку найбільших комерційних та промислових покупців у 2023 році склали Amazon, Meta та Google. Meta лідирує як найбільший покупець операційної екологічно чистої електроенергії, тоді як Amazon лідирує за загальним обсягом законтрактованих потужностей екологічно чистої електроенергії.

Теги: альтернативна енергетика

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