Представники зеленої енергетики можуть покращити роботу Гарпоку – асоціація
Формування наглядової ради Гарпоку з представників зеленої енергетики підвищить його ефективність – Тинний
Залучення до наглядової ради державного Гарантованого покупця представників з сектору відновлюваної енергетики може позитивно вплинути на підвищення ефективності продажу електроенергії підприємством, вважає Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики.
«Якщо не всі, то більшість представників (наглядової ради – ред.) повинні бути від компаній, які виробляють ВДЕ. Адже учасники ринку ВДЕ найбільше зацікавлені в ефективності роботи Гарантованого покупця», – сказав Тинний.
За його словами, наглядові ради формують для того аби поліпшити управління підприємствами і вивести їх з хронічних збитків.
«Основна функція Гарантованого покупця полягає в тому, що він бере електроенергію з ВДЕ і продає її на ринку, має продавати за максимальною ціною. Чим краще він продає електроенергію за більш високою ціною, тим менші мають бути доплати за рахунок інших джерел», – сказав Тинний.
Інвестор вважає, якщо Гарпок погано продає електроенергію з ВДЕ, то відповідно виникає заборгованість на енергоринку і з'являється інша необхідність покриття дефіциту з інших джерел. Він зазначив, що учасники галузі ВДЕ готові входити в наглядову раду Гаропку, щоб мати можливість оцінювати роботу підприємства в оперативному режимі і підтримувати гідну оплату праці ефективного менеджменту та мати змогу звільняти неефективний менеджмент.
«Відповідальність і достойна платня приводять до ефективності. Я вважаю, що наглядові раду Гарантованого покупця треба формувати виключно з представників ВДЕ», – сказав Тинний.
Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%.
Учасники ринку та експерти зазначають, що наявні старі борги негативно впливають на стан галузі ВДЕ та погіршують інтерес інвесторів до пошуку і залучення коштів на розвиток галузі.
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