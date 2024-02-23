Україна відновила продаж електроенергії Угорщині за європейськими правилами

Експорт електроенергії сьогодні здійснюється зранку і далі протягом доби до Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови

Комерційний обмін електроенергією з Угорщиною не відбувався з 2022 року

Відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами ще з однією країною ЄС – Угорщиною. Про це повідомляє «Укренерго».

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Відтак, вчора, 22 лютого, «Укренерго» провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office). Це означає, що сьогодні Україна почала торгувати електроенергією з Угорщиною.

Експорт сьогодні здійснюється зранку і далі протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 2 793 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 295 МВт.

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Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, а також в нічні години з Молдови. Загальний обсяг 1018 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 194 МВт.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Повідмоляється, що комерційний обмін електроенергією з Угорщиною не відбувався з 2022 року. Перехід на європейські правила торгівлі електроенергією дав змогу відновити цей напрям. А зі Словаччиною діяли односторонні аукціони лише за участі українських учасників ринку, тож на території України була можливість розподіляти лише українську частину перетину.

Нагадаємо, уряд Угорщини відмовився від зустрічі з сенаторами США, які прибули до Будапешту.

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Угорщина є єдиною з 31 члена НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції. Через це угорський уряд стикається зі збільшенням тиску з боку США, оскільки відкладав ратифікацію понад 18 місяців. Зазначимо, що прийняття нової країни до військового альянсу вимагає одностайного схвалення.

Приїжджі сенатори оголосили, що подадуть до Конгресу спільну резолюцію, яка засуджує ймовірний відступ від демократії в Угорщині та закликає уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана зняти блокування трансатлантичної інтеграції Швеції.

Стало відомо, що Угорщина передумала блокувати санкції проти Росії.