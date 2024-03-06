Перехід на відновлювальні джерела енергії. У Євросоюзу з'явились країни-лідери
Швеція, Фінляндія та Латвія отримують 40% енергії з відновлюваних джерел
Низка країн ЄС уже досягла сьомої цілі сталого розвитку ООН до 2030 року, тобто у сфері сталої енергетики, протягом 2020-2021 років. Про це йдеться у дослідженні польских економістів, повідомляє Екополітика з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що сьома ціль сталого розвитку передбачає:
- доступну електроенергію для всіх;
- збільшення кількості відновлювальних джерел енергії;
- передові дослідження у сфері зеленої енергетики.
Автори поєднали сім показників, щоб отримати єдиний показник прогресу країн у досягненні цілі. Європейська комісія встановила цільові значення для трьох із них, а для решти економісти взяли рівень, досягнутий 10% найкращих країн ЄС у 2015 році.
Дослідження показало, що найближче до досягнення цілі наблизилися такі країни, як:
- Швеція;
- Данія;
- Естонія;
- Австрія;
- Мальта;
- Кіпр;
- Латвія;
- Бельгія.
Найменший прогрес вони виявили у Болгарії. Проте відмінності у досягненні цілей між окремими країнами ЄС явно зменшуються.
«Прогрес, досягнутий окремими країнами, може бути більш актуальним, ніж їхні кінцеві результати», – підкреслили дослідники.
Зазначається, що останніми роками ЄС прискорив перехід від викопного палива до більш чистих джерел енергії в рамках спроби зменшити свою залежність від російського газу та стати першим у світі кліматично нейтральним континентом. Зокрема наприкінці лютого Європейська комісія рекомендувала державам-членам вжити добровільних заходів, щоб утримати низький попит на газ. В ЄС прагнуть скоротити такий попит на 15% від середнього рівня за п’ять років до повномасштабного вторгнення росії в Україну.
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