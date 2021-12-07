Китайська нафтогазова корпорація Sinopec почне виробляти зелений водень

У проект Sinopec Xinjiang Kuqa Green буде інвестовано $470 млн

Китайська нафтогазова та хімічна корпорація Sinopec запустила пілотний проект із виробництва зеленого водню потужністю 10 тис. тонн на рік. Надалі проект, названий Sinopec Xinjiang Kuqa Green, буде розширено та зможе виробляти 20 тис. тонн водню щороку, – повідомляють Elektrovesti.

Завод із виробництва екологічно чистого водню використовуватиме сонячну електроенергію. Виробничий ланцюжок складається з п'яти ланок: виробництво фотоелектричної енергії, передача електроенергії, електроліз води, зберігання та транспортування водню. Загальний обсяг інвестицій у проект оцінюється у 3 млрд юанів ($470,77 млн).

Очікується, що інноваційний об'єкт буде введено в експлуатацію у червні 2023 року. Зелений водень буде поставлятися в Sinopec Tahe Refining & Chemical для заміни природного газу та інших джерел енергії. За оцінками компанії, завдяки водневому проекту викиди вуглекислого газу знизяться на 485 тис. тонн на рік.

У заяві корпорації Sinopec особливо наголошується, що все основне обладнання та матеріали, що використовуються при будівництві заводу, виготовляються у Китаї – включаючи фотоелектричні модулі, електролізери, резервуари для зберігання водню та трубопроводи.