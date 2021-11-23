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    Папуа-Нова Гвінея має намір виробляти щорічно 2,3 млн тонн зеленого водню

    нова енергія
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    Виробництво водню може стати для мешканців країни справжнім святом - Папуа-Нова Гвінея має намір виробляти щорічно 2,3 млн тонн зеленого водню

    Виробництво водню може стати для мешканців країни справжнім святом

    Фото: icrc.org

    Для цього передбачається створити вісімнадцять водневих проектів

    Папуа-Нова Гвінея підписала генеральну угоду з австралійською компанією Fortescue Future Industries з метою розробки кількох великомасштабних проектів у галузі зеленого водню, зокрема його виробництва, – повідомляє H2 View.

    Підписання генеральної угоди дозволить Fortescue Future Industries провести низку техніко-економічних обґрунтувань, спрямованих на те, щоб поставити Папуа-Нову Гвінею на світову глобальну карту зеленого водню.

    Угода включає розвиток семи гідроенергетичних та одинадцяти геотермальних енергетичних проектів, які за допомогою відновлюваних джерел енергії можуть бути використані для виробництва зеленого водню. У Fortescue Future Industries припускають, що його потенціал – близько 2,3 млн тонн на рік.

    «Розвиток зеленої енергетики в Папуа-Новій Гвінеї призведе до зниження викидів вуглекислого газу, збільшення кількості робочих місць, зміцнення економіки i процвітання спільнот. Ми поділяємо думку прем'єр-міністра країни Марапе про те, що Папуа-Нова Гвінея може бути в авангарді розробки гідроенергетичних і геотермальних ресурсів для глобальної індустрії зеленого водню, що зароджується», – сказала генеральний директор Fortescue Future Industries Джулі Шаттлворт.

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    Теги: Австралія Папуа-Нова Гвінея водень
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    Папуа-Нова Гвінея має намір виробляти щорічно 2,3 млн тонн зеленого водню