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    British Petroleum заявила про масштабний проект з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    Нафтогазова компанія British Petroleum впевнено дрейфує у бік зеленої енергетики - British Petroleum заявила про масштабний проект з виробництва зеленого водню

    Нафтогазова компанія British Petroleum впевнено дрейфує у бік зеленої енергетики

    Фото: elektrovesti.net

    Інноваційний проект буде введено в експлуатацію до 2025 року

    Британська нафтогазова компанія BP (до травня 2001 року – British Petroleum) заявила про намір побудувати великомасштабне підприємство з виробництва зеленого водню, щоб допомогти Великій Британії відмовитися від викопного палива, – повідомляють Elektrovesti.

    Проект, що отримав назву HyGreen Teesside, націлений на виробництво екологічно чистого водню, що отримується за допомогою енергії вітру та сонця. Інноваційне підприємство буде введено в експлуатацію до 2025 року. Передбачається, що його електролізні потужності становитимуть 60 МВт.

    За заявою ВР, крім раніше анонсованого водневого проекту, де енергоносій майбутнього вироблятиметься з природного газу, два заводи в Тіссайді (північ Англії) можуть забезпечити 30% планового виробництва водню у Великій Британії до 2030 року.

    «Це чудова новина після недавнього екологічного саміту COP26, і я з нетерпінням чекаю на можливість підтримати промисловість у розробці нових технологій, оскільки ми будуємо більш чисту транспортну систему і працюємо над досягненням безвуглецевого майбутнього», – сказав міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс.

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    Теги: промисловість Велика Британія водень
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    British Petroleum заявила про масштабний проект з виробництва зеленого водню