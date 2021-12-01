British Petroleum заявила про масштабний проект з виробництва зеленого водню

Інноваційний проект буде введено в експлуатацію до 2025 року

Британська нафтогазова компанія BP (до травня 2001 року – British Petroleum) заявила про намір побудувати великомасштабне підприємство з виробництва зеленого водню, щоб допомогти Великій Британії відмовитися від викопного палива, – повідомляють Elektrovesti.

Проект, що отримав назву HyGreen Teesside, націлений на виробництво екологічно чистого водню, що отримується за допомогою енергії вітру та сонця. Інноваційне підприємство буде введено в експлуатацію до 2025 року. Передбачається, що його електролізні потужності становитимуть 60 МВт.

За заявою ВР, крім раніше анонсованого водневого проекту, де енергоносій майбутнього вироблятиметься з природного газу, два заводи в Тіссайді (північ Англії) можуть забезпечити 30% планового виробництва водню у Великій Британії до 2030 року.

«Це чудова новина після недавнього екологічного саміту COP26, і я з нетерпінням чекаю на можливість підтримати промисловість у розробці нових технологій, оскільки ми будуємо більш чисту транспортну систему і працюємо над досягненням безвуглецевого майбутнього», – сказав міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс.