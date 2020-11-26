  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Королівство Бахрейн почало розвивати водневу економіку

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Керівництво компаній nogaholding i Air Products при підписанні договору</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Королівство Бахрейн почало розвивати водневу економіку

    Керівництво компаній nogaholding i Air Products при підписанні договору

     

    Фото: h2-view.com

    Нафтовий гігант побачив перспективи в екологічно чистому паливі

    Американська корпорація Air Products and Chemicals і nogaholding, підрозділ з інвестицій та розвитку бізнесу Національного агентства з нафти і газу Бахрейну, підписали меморандум з розвитку водневої економіки королівства, - повідомляє H2 View

    Компанії будуть вивчати доцільність впровадження водню в якості стійкого палива в транспортному секторі, а також як засіб для зниження викидів вуглекислого газу. 

    «Цілі, викладені в меморандумі, охоплюють різні області - від аналізу потенціалу водневих ресурсів і оцінки інших можливостей видобутку нафти, до розробки планів по розгортанню мережі водневих заправних станцій в нашій країні. Кінцева мета - максимальне розвиток водневої економіки», - підкреслив голова nogaholding Мазен Матар.

    Теги: нафта США Меморандум водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies