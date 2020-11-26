Королівство Бахрейн почало розвивати водневу економіку

Нафтовий гігант побачив перспективи в екологічно чистому паливі

Американська корпорація Air Products and Chemicals і nogaholding, підрозділ з інвестицій та розвитку бізнесу Національного агентства з нафти і газу Бахрейну, підписали меморандум з розвитку водневої економіки королівства, - повідомляє H2 View.

Компанії будуть вивчати доцільність впровадження водню в якості стійкого палива в транспортному секторі, а також як засіб для зниження викидів вуглекислого газу.

«Цілі, викладені в меморандумі, охоплюють різні області - від аналізу потенціалу водневих ресурсів і оцінки інших можливостей видобутку нафти, до розробки планів по розгортанню мережі водневих заправних станцій в нашій країні. Кінцева мета - максимальне розвиток водневої економіки», - підкреслив голова nogaholding Мазен Матар.