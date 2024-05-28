Лікарні на тимчасово окупованих територіях переповнені пораненими військовими РФ

Окупанти змушені вивозити військових для надання навіть першої медичної допомоги на територію РФ

Білгородська цивільна лікарня переповнена пораненими в Україні військовими

Окупанти на тимчасово окупованих територіях України змушені вивозити своїх поранених на території прикордонних областей Росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«У місцевих лічницях надавати необхідну медичну допомогу від нескінченного потоку хворих просто не вистачає ані місць, ані лікарів та сестринського персоналу. Українські лікарі у більшості просто відмовилися співпрацювати з окупаційною владою та російськими військовими», – йдеться у повідомленні.

Через усі ці чинники окупанти змушені вивозити своїх поранених для надання навіть першої медичної допомоги на територію РФ. До прикладу білгородська цивільна лікарня переповнена пораненими в Україні військовими. Це викликає «занепокоєння» у місцевого населення, яке тепер на другому плані, наголошує ЦНС.

«Таку практику росіяни вже застосовують на тимчасово окупованих районах Луганщини. Та через зростання втрат серед особового складу потребує збільшення військових шпиталів і на тимчасово окупованих районах Запоріжжя», – зазначає Центр національного спротиву.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни (ISW) встановив три напрямки, де концентруються окупанти на території Росії. Експерти вважають кількість наявного контингенту обмеженою, проте навіть така чисельність у разі початку наступальних дій може змусити Україну перекинути і розтягнути війська вздовж державного кордону. За оцінками Інституту, росіяни концентрують війська у районі Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Білгородської області.