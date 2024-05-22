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Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо
Самопочуття Роберта Фіцо поступово покращується
фото із відкритих джерел

Міністр оборони країни Роберт Каліняк зазначив, що організм Фіцо болісно реагує на проведені хірургічні операції

Стан глави уряду Словаччини Роберта Фіцо, на якого 15 травня було скоєно замах, залишається важким, заявив віце-прем'єр та міністр оборони країни Роберт Каліняк. Він додав, що поки неможливо спрогнозувати, скільки часу буде потрібно для його одужання, його слова наводить місцевий портал Pravda.

«Організм Фіцо ще (болісно, – «Главком») реагує на проведені хірургічні операції та на окремі лікувальні процедури. Оцінити (термін відновлення, – «Главком») можна буде лише тоді, коли стан здоров'я перейде в реабілітаційно-відновлювальну частину. Сьогодні це ще неможливо оцінити. Його стан залишається дуже важким», – сказав Калиняк.

Незважаючи на це, віце-прем'єр висловив сподівання, що Фіцо вже в процесі одужання підключиться до роботи уряду, але не найближчими тижнями. Також Каліняк не став однозначно виключати участь Фіцо у мирному саміті щодо України у Швейцарії. 

«Це буде не завтра. Ми разом обговоримо це та ухвалимо рішення залежно від ситуації. У нас є місяць на це, на початку червня ми зможемо прийняти рішення», – запевнив посадовець.

Раніше Financial Times писав, що політичні діячі ЄС стурбовані, що після замаху Фіцо активніше виступатиме проти НАТО. У виданні стверджують, що позиція глави словацького кабміну може набути руйнівної сили.

До слова, стан прем'єр-міністра Словаччини Роберт Фіцо клінічно покращується. Але він залишається під наглядом медичного персоналу Університетської лікарні ім. Ф. Д. Рузвельта в Банській Бистриці. Про це повідомляє aktuality.sk за підсумками заяви лікарні. За останньою відомою інформацією, питання про переведення прем'єра до іншого медичного закладу поки не розглядається.

Нагадаємо, 15 травня нападник вистрілив у 59-річного Роберта Фіцо під час візиту глави словацького уряду до міста Гандлова, внаслідок чого прем'єр-міністр спочатку опинився у критичному стані, а через кілька годин був прооперований.

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Теги: здоров'я міністр Словаччина вбивство лікарня Фіцо

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Політика

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