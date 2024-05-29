Удар по «Епіцентру» Харкова: у лікарні помер чоловік, який отримав значні опіки

Росія вдарила по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, коли там перебували люди

Чоловік перебував в опіковій реанімації

Після отримання важких опіків під час удару російських загарбників по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у лікарні помер 40-річний чоловік. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру. Чоловік перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум’ям сягали 50%», – написав Синєгубов у Telegram.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Раніше повідомлялося, що у Харкові криміналісти ідентифікували тіло 38-річного чоловіка по аналізу ДНК, який відібрали у його восьмирічного сина Михайла. У поліції нагадали, що хлопчик з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнули біля знищеного супермаркету, 26 травня. Дитина не дочекалася поверення батька з роботи, і вони з мамою почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, як у прямого родича.

Унаслідок удару російських окупантів по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, станом на ранок 27 травня, у лікарнях перебувала 21 людина.

Також відомо, що поліція ідентифікувала 14 тіл загиблих у Харкові. А 28 травня було відомо про 17 жертв і більше 40 поранених.