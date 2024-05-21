Історик, боєць батальйону «Свобода» назвав маркери українства часів війни

«Там, де світ оброблений, де дерева побілені, де садять квіти, де розмовляють суржиком – все це український світ»

Сапка, лопата, побілені дерева та висаджені квіти у прифронтовому селі, а також суржик – це сучасні маркери українськості. Саме так вважає нині військовий, а в минулому музейник та кандидат історичних наук Олександр Хоменко. В інтерв'ю «Главкому» історик пригадав свій перший захід на «нуль», у нині вже окупований Лисичанськ, де він з побратимами перебував у будівлі швидкої допомоги.

«Та лікарня була вщент рознесена, все вибито, все згоріло. Але як тільки обстріли припинялися, виходили якісь жінки і починали поратися біля квітів. Ти уяви: все засипано битим склом, а вони возяться з квітами. Це просто в природі українця закладено», – наголошує Хоменко.

За його словами, психотип значно важливіший навіть за мову, адже на Сході є багато російськомовних, які підтримують Україну діями.

Недивлячись на те, що за десять років у самопроголошених республіках виросло ціле покоління, яке не знає життя в Україні, Олександр Хоменко переконаний, що Україна обов'язково має повернути ці території. Він пригадав, що політично активне населення Донбасу в 2014 році було за Україну, і проукраїнські мітинги були значно потужнішими, аніж проросійські.

«М*скалі тому й перейшли до прямого терору, коли спочатку вбили секретаря донецької «Свободи», а потім просто забивали шматками арматури всіх, хто був з українською стрічкою, щоб ці люди програвали у вуличній активності. М*скалі просто завели на Донбас свої ДРГ, аби ті зайнялися прямим терором. То чи справедливо казати, що у «ДНР» та «ЛНР» населення покликало Росію?.. А у Бучу, Гостомель чи Бородянку її теж кликали?», – зауважує науковець.

Історик зокрема пригадує досвід спілкування із людьми на прифронтових територіях. За його словами, там є нейтральне населення, прихильне до України і є вельми прихильне.

«Пам’ятаю одного діда в районі Курдюмівки, у якого була котельня з бойлером і який завжди пускав нас помитися, а це дуже важливо на фронті. Якось ми з ним сіли, розговорилися… До чоловіка в дім прилетів російський снаряд, вбив його дружину і батька, але чоловік лишився на своїй землі, залишився і гріє воду для українських військових. Зараз ця територія вже окупована, на жаль. Для мене оця нагріта вода значила більше, ніж усі пафосні персонажі в камуфляжі, які мовлять з телевізора...», – пригадав військовий.

Олександр Хоменко додав, що Росія заходить не туди, куди її кличуть, а туди, куди вона може зайти. На його переконання, країні-агресорці «байдуже, як до неї ставляться, просто тих, хто не кличе, вона вбиває першими».

Нагадаємо, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

До слова, російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За словами Коваленка, ворог продовжує рівняти руїни міста із землею ударами керованих авіаційних бомб.