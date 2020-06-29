У Німеччині почали тестувати плавучий двійний вітрогенератор нова енергія



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Два вітрогенератора роблять плавучу конструкцію більш стабільною, переконані спеціалісти Фото: EnBW

Проект Nezzy2 має допомогти світовій вітряній енергетиці виробляти на морі з вітру ще більш вигідну електроенергію

У Німеччині почали тестувати плавучу установку, яка складається зі з'єднаних один з одним вітрогенераторів висотою 18 метрів. Проект Nezzy2, який має суттєво розширити можливості спорудження морських вітропарків, реалізує енергетична компанія EnBW та інженерна фірма Aerodyn Engineering, передає dw.

Масштабовану модель вітрогенератора встановили на озері глибиною в 10 метрів, що в масштабі 1:1 відповідало б 100 метрам. З'єднані між собою вітряки закріплені на плаваючому бетонному фундаменті, який знаходиться трохи нижче поверхні води, так що з боку видно тільки три «поплавка», які утримують його на потрібній глибині. Фундамент закріплений на дні шістьма якорями. На озері тестують головним чином роботу вітрогенераторів.

Потім протягом двох з половиною місяців модель Nezzy2 збираються випробовувати в Балтійському морі, після чого конструкцію повністю демонтують, щоб в кінці 2021 року спільно з китайським партнером почати біля Тихоокеанського узбережжя Китаю випробування кінцевого варіанту плавучого вітрогенератора висотою 180 метрів і загальною потужністю 15 МВт.

Два вітрогенератора роблять плавучу конструкцію більш стабільною, це довели випробування моделі в масштабі 1:36, успішно проведені у спеціальній установці з штучними хвилями у Корку в Ірландії.

Aerodyn Engineering, яка займається розробкою плавучих вітрогенераторів близько 10 років, провела тестування попереднього проекту Nezzy у 2018 році біля глибоких тихоокеанських берегів Японії.

«Nezzy2 дозволить світовій вітряній енергетиці у майбутньому виробляти на морі з вітру ще більш вигідну електроенергію, - каже виконавчий директор Aerodyn Engineering Зенке Зігфрідсен (S»onke Siegfriedsen). - Плавучі вітряки будуть монтувати на березі, а потім вже готову конструкцію буксирувати на потрібну позицію, що істотно дешевше установки посеред моря стаціонарного вітрогенератора».

EnBW має намір прискорено розвивати морську вітроенергетику, в тому числі зі своєю французькою дочірньою компанією Valeco, оскільки у Німеччині на суші установка вітряків все частіше наштовхується на опір місцевого населення. На морі - інша проблема, технічна: ставити на дно вітрогенератори економічно доцільно на глибині не більше 50 метрів. Так що відносно мілке Балтійське і Північне море для цих цілей підходять, але ось уже на атлантичному узбережжі Франції з наявними технологіями особливо не розвернешся.

«Потенціал у нової технології величезний, її можна буде застосовувати в країнах і на морських територіях з великими глибинами, що розширить можливості відновлюваної енергетики», - переконана очільниця відділу вітряної і морської техніки EnBW Ханна Кеніг.