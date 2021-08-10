Індія зобов'язала нафтові та хімічні компанії використовувати зелений водень

Індія усіма руками за збільшення споживання водню мінімум в два рази

Мета нововведень – збільшити до 2030 року споживання водню майже в два рази

Уряд Індії вводить обов'язкові екологічні квоти на водень для державних компаній, що виробляють добрива і займаються нафтопереробкою. Мета – збільшити річне споживання водню з нинішніх 6,9 млн тонн до 12 млн тонн до 2030 року, і до 28 млн тонн – до 2050 року, – повідомляють Elektrovesti.

Обов'язкові квоти на використання зеленого водню повинні бути аналогічні існуючим квотам на використання електроенергії з поновлюваних джерел енергії (особливо сонячної). Зараз частка електроенергії з поновлюваних джерел в загальному обсязі виробництва складає близько 10%.

З квітня 2023 року державні компанії, що працюють в сфері переробки нафти і виробництва добрив, також повинні будуть використовувати зелений водень для покриття своїх потреб в енергії. В даний час основними споживачами водню в Індії є державні нафтопереробні заводи, з часткою 53%, і виробники добрив – з часткою 44%.

«Водень – ключовий елемент нашої нової енергетичної стратегії», – сказав урядовець, колишній міністр нафти і природного газу Індії, а зараз – міністр освіти Дхармендра Прадхан.