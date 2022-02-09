Німеччина підготувала для України кредит на розвиток водневої енергетики

Загалом Євросоюз має намір виділити 900 млн євро на розвиток виробництва водню в країнах, що не входять до ЄС

Німеччина підготувала для України кредит для розвитку проектів у сфері водневої енергетики та планує надавати фінансову допомогу у цій сфері. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, – повідомляють Elektrovesti.

«Зовсім недавно я дала чітко зрозуміти, що стосується водню – ми разом із німецьким бізнесом здійснюватимемо проекти, спрямовані на розвиток водневої інфраструктури в Україні. Тому ми підготували кредит та плануємо подальшу фінансову допомогу у цій сфері, оскільки ми, як партнер, стоїмо на боці України», – сказала Бербок.

«Усі ми знаємо тему «Північного потоку-2», але не ним єдиним живуть наші країни. У нас є серйозне майбутнє, яке ми хочемо побудувати навколо відновлюваних джерел енергії. У зв'язку з цим особливу увагу ми приділили проектам у сфері водневої енергетики, які мають в ідеалі поєднати наші економіки та бути взаємовигідними для наших держав. Ми домовилися про подальші конкретні кроки у цій сфері», – сказав у свою чергу голова МЗС України.

Нагадаємо, що Європейський союз у рамках своєї водневої стратегії, метою якої є повна декарбонізація економіки до 2050 року, має намір виділити 900 млн євро на розвиток виробництва екологічно чистого водню в країнах, що не входять до Євросоюзу.