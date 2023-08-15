Ринок «зеленого» водню досягне 385 мільярдів доларів до 2030 року

Одним з основних драйверів зростання ринку «зеленого» водню є його симбіотичний зв'язок з відновлюваними джерелами енергії

Згідно з аналізом SNS Insider, оскільки конвергенція відновлюваних джерел енергії, технологічних інновацій, політичної підтримки та промислового попиту прискорюється, ринок «зеленого» водню готовий стати ключовим рушієм глобального енергетичного переходу, повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У звіті SNS Insider вказується, що «ринок «зеленого» водню досяг оцінки в 156 мільярдів доларів в 2022 році і, за прогнозами, продемонструє значне зростання, досягнувши 385 мільярдів доларів до 2030 року. Очікується, що це зростання відбуватиметься із середньорічним темпом приросту 11,98% протягом прогнозованого періоду з 2023 по 2030 рік».

Зелений водень – це революційна і стійка форма енергії, яка обіцяє вирішити деякі з найбільш нагальних глобальних проблем, з якими ми стикаємося сьогодні. На відміну від традиційних методів виробництва водню, які значною мірою покладаються на викопне паливо і викидають в атмосферу шкідливі парникові гази, «зелений» водень виробляється з використанням відновлюваних джерел і не виділяє вуглекислого газу та інших забруднюючих речовин. Ця унікальна властивість ставить його в авангард переходу до чистої енергетики і робить вирішальним гравцем у боротьбі зі зміною клімату.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глобальний перехід до сталих енергетичних рішень викликав палкий інтерес до «зеленого» водню, позиціонуючи його як лідера в гонці за декарбонізацію різних секторів економіки. «Зелений» водень, що виробляється шляхом електролізу за допомогою відновлюваних джерел енергії, являє собою інноваційний підхід до пом'якшення наслідків зміни клімату та зменшення залежності від викопних видів палива. Одним з основних драйверів зростання ринку «зеленого» водню є його симбіотичний зв'язок з відновлюваними джерелами енергії. Оскільки країни беруть на себе зобов'язання щодо досягнення амбітних цілей у сфері відновлюваної енергетики, надлишок відновлюваної енергії, що генерується в непікові години, можна використовувати для електролізу, тим самим збільшуючи виробництво «зеленого» водню.

Вплив рецесії

Рецесія дійсно може створити перешкоди для зростання ринку «зеленого» водню, включаючи скорочення фінансування, порушення ланцюжків поставок і зниження споживчого попиту. Однак за умови стратегічної політичної підтримки, продовження досліджень та інновацій, а також відданості принципам сталого розвитку сектор «зеленого» водню може вистояти і стати життєво важливим компонентом більш стійкого та екологічно чистого енергетичного ландшафту.

Вплив російсько-української війни

Хоча російсько-українська війна створює виклики для ринку «зеленого» водню, вона також надає можливості для адаптації, інновацій та стійкості. Реакція ринку залежатиме від того, як уряди, промисловість та інвестори орієнтуватимуться в мінливому геополітичному ландшафті, зберігаючи при цьому прихильність до сталого та низьковуглецевого енергетичного майбутнього.

Регіональний розвиток

Європа стала лідером на ринку «зеленого» водню, насамперед завдяки амбітній політиці та потужному транскордонному співробітництву. Зелений курс Європейського Союзу створив передумови для значних інвестицій в інфраструктуру та дослідження «зеленого» водню. Азія з її величезним попитом на енергію та швидкозростаючою економікою, розглядає «зелений» водень як важливий елемент для досягнення енергетичної безпеки та скорочення викидів вуглецю. Такі країни, як Японія та Південна Корея стратегічно інвестують у дослідження та розробки, прагнучи стати ключовими гравцями на ринку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Останні події, пов'язані з ринком «зеленого» водню

Зробивши значний стрибок на шляху до сталих енергетичних рішень, Саудівська Аравія оприлюднила плани щодо реалізації новаторського проєкту з виробництва зеленого водню з використанням вражаючих 2,2 ГВт сонячної енергії. Це амбітне починання підкреслює прихильність королівства як до відновлюваної енергетики, так і до зменшення вуглецевого сліду.

Здійснюючи новаторський крок у напрямку рішень для сталої енергетики, компанія Larsen & Toubro (L&T) оголосила про трансформаційне партнерство, яке має на меті просунути вперед глобальну ініціативу «зеленого» водню. Об'єднавшись з консорціумом інноваційних партнерів, L&T має намір інвестувати приголомшливі 4 мільярди доларів у низку новаторських проєктів з виробництва зеленого водню.