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США виділяють $1,2 млрд на уловлювачі вуглецю з повітря

Іван Гавриляк
glavcom.ua
США виділяють $1,2 млрд на уловлювачі вуглецю з повітря
Нова технологія має стати набагато дешевшою, щоб розгортати її в масштабах, необхідних для впливу на планету
фото з відкритих джерел

Технологія може допомогти США досягти мети нейтралізувати викиди парникових газів до 2050 року

У п’ятницю Міністерство енергетики США оголосило, що проекти в Техасі та Луїзіані, спрямовані на видалення понад 2 мільйонів тонн викидів вуглецю, отримають понад 1 мільярд доларів у вигляді федеральних грантів, повідомляє Reuters.

Міністерство енергетики (DOE) вибрало проект Cypress у Луїзіані, яким керують Battelle, Climeworks Corporation та Heirloom Carbon Technologies, Inc.; і південнотехаський ЦАП-хаб в окрузі Клеберг, штат Техас, запропонований дочірньою компанією нафтової компанії Occidental 1PointFive і партнерами Carbon Engineering Ltd. і Worley.

Агентство також запустило кілька нових ініціатив, спрямованих на зниження вартості технології до рівня менш ніж 100 доларів США за чисту метричну тонну CO2-еквіваленту протягом цього десятиліття. Це включає програму державних закупівель на суму 35 мільйонів доларів для кредитів на видалення вуглецю, а також фінансування 14 техніко-економічних обґрунтувань і 5 інженерних і проектних досліджень для проектів хабів на ранніх стадіях.

Погіршення кліматичних змін і неадекватні зусилля щодо скорочення викидів привернули увагу до видалення вуглецю. Вчені ООН підрахували, що мільярди тонн вуглецю повинні висмоктуватися з атмосфери щорічно, щоб відповідати глобальній меті обмежити глобальне потепління на рівні 1,5 градусів за Цельсієм.

Згідно з даними Міністерства енергетики, після масштабного розгортання DAC може допомогти США досягти мети нейтралізувати викиди парникових газів до 2050 року.

Але нова технологія має стати набагато дешевшою, щоб розгортати її в масштабах, необхідних для впливу на планету.

«Якщо ми розгорнемо це в масштабах, ця технологія може допомогти нам досягти серйозних успіхів у досягненні наших цілей щодо нульових чистих викидів», – сказала журналістам міністр енергетики Дженніфер Гранхолм.

Ці гранти є першими, наданими Міністерством енергетики, яке отримало від Конгресу 3,5 мільярда доларів на інвестиції в регіональні центри DAC завдяки ухваленню двопартійного законопроекту про інфраструктуру.

Вікі Холлуб, генеральний директор Oxy, повідомила журналістам, що проект має потенціал для видалення до 30 мільйонів тонн CO2 на рік, коли він буде повністю запущений, і «підтверджує нашу готовність, технічну зрілість і нашу здатність використовувати досвід Oxy у великих проектах».

Проект у Луїзіані найме працівників, витіснених з промисловості, що працює на викопному паливі, для заповнення деяких із запланованих 2300 робочих місць.

DAC використовує хімічні реакції для видалення CO2 з повітря, який потім можна зберігати під землею або використовувати в таких продуктах, як бетон або авіаційне паливо.

Хоча більшість екологічних активістів визнають, що видалення вуглецю буде необхідним для досягнення глобальних кліматичних цілей, вони стурбовані тим, що компанії можуть використовувати розробки видалення вуглецю, щоб дати компаніям, які займаються викопним паливом, прикриття для підтримки виробництва, особливо в районах меншин і з низьким рівнем доходу.

Теги: технології повітря альтернативна енергетика

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