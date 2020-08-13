У Південній Кореї завершено будівництво водневої електростанції

У Південній Кореї завершено будівництво водневої електростанціїнова енергія
Електростанція на водневих паливних елементах Hanwha
На даний момент це найбільша ВЕС в світі
Енергетична корпорація Hanwha Energy завершила будівництво електростанції на водневих паливних елементах. Об'єкт знаходиться на території індустріального комплексу Десан в місті Сосан (Південна Корея), його створення обійшлося в 212 млн доларів, - повідомляє H2 View.
Підприємство, побудоване підрозділом корпорації Hanwha Engineering & Construction, на сьогоднішній день є найбільшою в світі промисловою електростанцією на водневих паливних елементах. Вона використовує так званий «синій» водень, отриманий в результаті нафтохімічного виробництва.
Виробнича потужність нової водневої електростанції - 400 тис МВт/год електроенергії на рік, цього вистачить для забезпечення потреб в електриці 160 тис сучасних будинків.
Водень поставляється на електростанцію нафтохімічним підприємством Hanwha Total Petrochemical, розташованим на території того ж промислового комплексу Десан.
Газ закачується на ВЕС по підземних трубах, і подається безпосередньо в паливні елементи. Потім електроенергія генерується в процесі електрохімічної реакції між воднем і киснем, побічним продуктом є тільки чиста дистильована вода.
«Завершення будівництва нової електростанції допоможе нашому уряду розробити дорожню карту водневої економіки, що сприяє розвитку економіки Південної Кореї в цілому», - заявив генеральний директор Hanwha Energy Ін-Суб Юнг.
Будівництво електростанції на водневих паливних елементах є частиною заходів Hanwha Energy по диверсифікації свого бізнесу. Компанія виходить за рамки звичайного виробництва електроенергії, інвестуючи в сонячну енергетику і водневу економіку.