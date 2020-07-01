В Ізраїлі побудують найбільшу в країні сонячну електростанцію нова енергія



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Будівництво нової станції має початися у 2022 році і завершитись у 2024 році

Площа нової електростанції складе 300 гектарів

Біля ізраїльського міста Дімона, розташованого у пустелі Негев, побудують сонячну електростанцію потужністю 300 МВт. Як повідомила Міжвідомча комісія з проектів з використання сонячної енергії, на попередньому етапі тендеру заявки на будівництво та експлуатацію найбільшої в країні станції подали 27 ізраїльських та іноземних претендентів, передає ecotown.

СЕС розташується на близько 3 000 дунамів (300 гектарів). Передбачається, що найбільша сонячна електростанція в Ізраїлі допоможе досягти мети з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, поставленої урядом. Очікується, що будівництво нової станції почнеться у 2022 році і завершиться у 2024 році.

До 2025 року частка «зелених» джерел повинна становити 13% від загального обсягу виробленої електроенергії, а до 2030 планується збільшити цей показник до 17%.

Тендер на будівництво найбільшої сонячної електростанції викликав рекордний інтерес. Тендерна документація, яка буде опублікована у найближчі місяці, вперше міститиме вимогу про інтеграцію технології накопичення електроенергії у великих сонячних установках.

Акумуляція електроенергії є необхідною умовою для переходу до концепції виробництва 30% електроенергії в економіці Ізраїлю у 2030 році за допомогою відновлюваних джерел енергії. Це дозволяє використовувати електроенергію, одержувану від сонця, навіть увечері, коли спостерігається високе споживання електрики.

Таким чином, під час світлового дня система накопичення заряджається надлишковою сонячною енергією, а ввечері вона вивільняє її в електромережу - замість того, щоб добирати відсутню енергію за рахунок використання екологічно проблемних видів сировини.

У червні минулого року тендерна комісія з проектів з використання сонячної енергії оголосила переможця тендеру на будівництво сонячної електростанції в населеному пункті Ашалім (Негев). Переможець конкурсу запропонував безпрецедентну ціну: 8,68 агорот за кВт/год. Це найбільш низький тариф на виробництво електроенергії в Ізраїлі.

До складу Міжвідомчої комісії з проектів з використання сонячної енергії входять представники Мінфіну, Міненергетики, Управління з питань енергозабезпечення та Державної компанії «Інбаль».

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