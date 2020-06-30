Індія заблокувала TikTok та ще пів сотні китайських додатків
59 китайських мобільних додатків, серед них популярний відеосервіс TikTok, заблокували в Індії
В Індії вважають, що китайські програми «завдають шкоду суверенітету і цілісності» країни
Міністерство інформаційних технологій Індії постановило заблокувати 59 китайських мобільних додатків. Серед них є популярний відеосервіс TikTok.
Про це повідомляє Бюро преси та інформації (Press Information Bureau).
Також в Індії перестануть працювати мобільні додатки китайській соцмережі WeChat, UC браузер, сервіс мікроблогів Weibo і багато інших. Гра Clash of Kings також у списку заблокованих.
Як пояснили в міністерстві, вважається, що ці програми «завдають шкоду суверенітету і цілісності Індії», крім того, «їх використання загрожує безпеці держави» і громадському порядку.
Також зазначається, що громадяни стали все частіше надсилати повідомлення про занепокоєння з приводу безпеки даних і конфіденційності через політику деяких додатків. В уряді Індії передбачають, що після рішення про блокування китайських продуктів у індійських співробітників в сфері IT буде більше можливостей.
Як відомо, конфлікт між Індією і Китаєм розгорівся через спірні території в демаркаційній лінії, яка фактично є кордоном між країнами, однак юридично кордон не визнавали до 1990-х років.
На кордоні вперше за останній час відбулися серйозні зіткнення – 16 червня Індія заявила про загибель 20 військових.
До слова, нещодавно китайська влада покарала вульгарний TikTok за недотримання цінностей комунізму.