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Експертка ЄБА пояснила, що стимулюватиме лідерство України в «зеленій» енергетиці

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Експертка ЄБА пояснила, що стимулюватиме лідерство України в «зеленій» енергетиці
Сонячна енергія стає все більш привабливою для енергетичного сектору
фото з відкритих джерел

Сектор выдновлювальної енергетики є цікавим напрямком для залучення інвестицій

Реальна і дієва підтримка інвесторів з боку держави буде стимулювати лідерство України в зеленій енергетиці, про яке говорив президент України Володимир Зеленський. Про це пише заступниця директора з представництва компаній – членів Європейської бізнес асоціації Світлана Михайловська.

«Президент України чітко окреслив, що ми маємо стати і станемо лідером в побудові сучасної «зеленої» енергетики… Тож питання енергетичної кризи може бути пом’якшено, особливо в окремих регіонах, за допомогою добудови сонячних, а, особливо, вітрових електростанцій. Більше того, це є важливим стратегічним кроком для майбутнього», – повідомила Михайловська.

За інформацією експертів Європейської Бізнес Асоціації, наразі на території України є недобудованими приблизно 300-500 МВт вітротурбін. «Для прикладу, в поточних умовах постійних обмежень електроенергії, така потужність може забезпечити світлом сотні тисяч українців. Тож цей потенціал варто обов’язково використовувати», – зазначила представниця ЄБА.

За її словами, сектор зеленої енергетики є цікавим напрямком для залучення інвестицій. Адже тільки за останні 10 років провідні міжнародні та українські ВДЕ інвестори принесли близько 12 мільярдів доларів США прямих іноземних інвестицій в економіку України завдяки незмінності регуляторного поля та стимулюючим нормам.

Вона підкреслила, що для подальшого розвитку зеленої генерації в країні і для залучення інвестицій передбачуваність є ключовим аспектом. Мова йде про незмінність законодавчо наданих гарантій для інвесторів у ВДЕ (зокрема, зелений тариф), незмінність працюючого регуляторного поля.

«Тому, дуже хочеться звернути увагу Президента України та Уряду на цю пропозиції та запропонувати залишити існуючі гарантії, аби надалі не лише втримувати, але й посилювати наш енергетичний фронт», – резюмувала Михайловська.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати хабом «зеленої» енергетики для Євросоюзу.

Крім того, голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі. За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності «зеленої» енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Теги: бізнес держава Володимир Зеленський Україна президент Укренерго фронт енергетика альтернативна енергетика

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