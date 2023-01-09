Чому після свят знову немає світла? Пояснення енергетиків
Споживання електроенергії зростає після новорічних свят
В Україні зберігається дефіцит генерації електроенергії. Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.
Коваленко заявив, що зниження температури повітря та збільшення споживання електроенергії спричиняють аварійні відключення в областях.
«Власне, все стається так, як ми і говорили: знижується температура на вулиці, росте споживання і кількість аварій. У Києві мали аварійні обмеження і незначно вийшли за графік у деяких районах.
- Перше. Маємо розуміти, що ні генерація, ні мережі нині не в тому стані, щоб працювати без обмежень. І от зараз саме той час, коли у нас на країну є суттєвий дефіцит генерації. Кожна область отримує значні обмеження, економлять всі. І на ці вихідні багато де графіки були більш жорсткими.
- Друге. Багато питань: як сталося так, що на Новий рік світло було, а зараз знову відключення. Те, що на Новий рік ми не мали відключень – це результат зусиль енергетиків, які буквально тримали тимчасові схеми у робочому стані. Також була відключена низка виробничих потужностей в цілому по країні, більше електроенергії пішло на населення. Зараз ми маємо тримати баланс між населенням та бізнесом, так як без роботи останнього зупиниться економіка.
- Третє. 1-2 січня на вулиці було +11. Зараз -7. Ми знаємо, що кожні -5° це +200 МВт, а отже сьогодні нам для Києва потрібно більше МВт. І ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення.
- Четверте. Чи продовжуються ремонти? Так, і навіть під час святкувань вони не зупинялися. Зараз на капітальному ремонті один блок на Рівненській АЕС. І що гірше – до них додаються ще й аварії.
Я розумію, що без світла тяжко, особливо, коли на Новий рік воно було кілька діб безперервно. Але зараз ми маємо економити», – написав Коваленко.
Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що Київ може уникнути тотальних відключень електроенергії, оскільки енергетики розробляють нову схему електропостачання.
Коментарі — 0