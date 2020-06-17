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    На Дніпропетровщині з’явилася СЕС з новітніми фотоелектричними модулями

    нова енергія
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    <p>Вперше в Україні з&rsquo;явилася СЕС з модулями, розташованими вертикально у кілька рядів</p> - На Дніпропетровщині з’явилася СЕС з новітніми фотоелектричними модулями

    Вперше в Україні з’явилася СЕС з модулями, розташованими вертикально у кілька рядів

    Фото: tourdnepr.com

    У проект інвестували майже 308 млн грн

    У Дніпропетровській області поблизу села Мар'янське запустили сонячну електростанцію потужністю 20 МВт, фотоелектричні модулі якої вперше встановили вертикально у три ряди. Проект реалізувала у Зеленодольській об’єднаній територіальній громаді ТОВ «Солар Парк Мар'янське», передає tourdnepr.com

    На 40 гектарах встановили понад 58 тис. фотоелектричних модулів. Панелі виробництва китайської компанії Jinko Solar Co. Ltd.

    «Вперше в Україні електричні модулі на станції розмістили вертикально у три ряди - для поліпшення якості енергії, що генерується, і для зменшення втрат, - каже директор ТОВ «Солар Парк Мар'янське» Юрій Гордєєв. - Вже вийшли на проектну потужність станції».

    У проект інвестували майже 308 млн гривень.

    У будівництві СЕС були задіяні понад 60 українських компаній. Об'єкт звели у рекордні терміни - за п’ять місяців.

    «Зараз на Дніпропетровщині працює 74 наземні сонячні електростанції, серед яких дві найпотужніші СЕС у Європі - Покровська і Старозаводська, - каже голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко. - Для громад області сонячні електростанції -це додаткове джерело податків і нові робочі місця».

    СЕС вироблятиме щорічно 25 млн кВт-год електроенергії, якої достатньо для майже 24 тис. домогосподарств.

    «У будівництві СЕС були задіяні понад 60 українських компаній. Об'єкт звели в рекордні терміни - за 5 місяців. Вперше в Україні електричні модулі на станції розмістили вертикально в три ряди - для поліпшення якості енергії, що генерується, і для зменшення втрат. Вже вийшли на проектну потужність станції - це майже 20 МВт», - розповів директор ТОВ «Солар Парк Мар'янське» Юрій Гордєєв.

    Щорічно сонячна електростанція у Мар'янському буде відраховувати до місцевого бюджету понад 1,5 млн гривень податків.

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    На Дніпропетровщині з’явилася СЕС з новітніми фотоелектричними модулями
    На Дніпропетровщині з’явилася СЕС з новітніми фотоелектричними модулями
    На Дніпропетровщині з’явилася СЕС з новітніми фотоелектричними модулями
    На Дніпропетровщині з’явилася СЕС з новітніми фотоелектричними модулями
    На Дніпропетровщині з’явилася СЕС з новітніми фотоелектричними модулями
    На Дніпропетровщині з’явилася СЕС з новітніми фотоелектричними модулями
    На Дніпропетровщині з’явилася СЕС з новітніми фотоелектричними модулями
    На Дніпропетровщині з’явилася СЕС з новітніми фотоелектричними модулями
    На Дніпропетровщині з’явилася СЕС з новітніми фотоелектричними модулями

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