Турецький стадіон зекономив майже €400 тисяч завдяки сонячним панелям (фото)

Сонячна енергія, що виробляється з панелей, забезпечує до 65 відсотків електроенергії, споживаної стадіоном

Стадіон клубу «Галатасарай» перейшов на енергоефективність

У Стамбулі на даху стадіону місцевого футбольного клубу «Галатасарай» встановили 10 тисяч сонячних панелей потужністю 4,2 МВт. «Зелена» енергія забезпечує 65% потреб стадіону та дозволила заощадити €385 000 за вісім місяців експлуатації, повідомляє Euronews.

Більше того, у березні клуб встановив світовий рекорд за кількістю мегават, вироблених сонячними батареями стадіону, що заслужило його місце в Книзі рекордів Гіннеса.

Директор стадіону Алі Челіккіран зазначив, що таким чином клуб заробляє великі гроші, але не став розголошувати, скільки саме. Він також розповів, що енергозбереження панелей дорівнює використанню енергії 2000 будинків і дозволить скоротити 3250 тонн вуглецю на рік. Це аналогічно збереженню 200 000 дерев протягом 25 років.

На даху стадіону розмістили більше десяти тисяч сонячних панелей фото: ФК Галатасарай

Решту енергії стадіон купує у муніципального постачальника електроенергії. Підвищення цін на енергію разом із офіційним рівнем інфляції, який зараз перевищує 80%, означало, що клуб почав економити гроші через кілька тижнів після того, як система запрацювала.

Нагадаємо, відновлювані джерела енергії з початку війни в Україні дозволили Євросоюзу уникнути імпорту викопних енергоресурсів на суму €99 млрд, що на €11 млрд більше, ніж у відповідному періоді 2021 року.