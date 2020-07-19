Українці створили сонячну електростанцію-куб



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Електростанція Cuber, за словами розробників, розрахована тільки на власні потреби приватних будинків і не підходить для заробітку на «зеленому» тарифі Фото: «Карбон КНС»

Домашня СЕС Cuber здатна забезпечити електроенергією середньостатистичний приватний будинок на 70%

Українська компанія «Карбон КНС», яка займається будівництвом промислових сонячних електростанцій, розробила невелику домашню СЕС в формі куба - Cuber. Її особливості в тому, що, на відміну від класичних СЕС, її установка не вимагає підготовчих робіт і зміцнення даху. Про це пише ain.ua.

Габарити Cuber – 2*2 метри. Поставляється у зібраному вигляді, але, за словами розробників, на те, щоб зібрати конструкцію, підключити і почати користуватися – потрібно всього один день.

Зібрати станцію можна самостійно, дотримуючись інструкції, або за допомогою електрика.

«Головне наше завдання - зробити енергетичну незалежність доступною. Ми хочемо, щоб купити сонячну електростанцію було так само просто, як холодильник або пральну машинку. Ви купуєте, запрошуєте електрика і за кілька годин маєте працюючу техніку», - пояснює керівник проекту Юлія Полякова.

Cuber коштує $3000 (81 тис. грн), номінальна потужність - 3 кВт*год. За словами розробників, цього вистачить, аби на 70% забезпечити електроенергією середньостатистичний за розмірами приватний будинок, укомплектований всією необхідною технікою.

У «Карбон КНС» зазначили, що Cuber розрахована тільки на власні потреби і не підходить для того, щоб заробляти на «зеленому» тарифі.