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РГК підключила перший в Україні біометановий завод

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
РГК підключила перший в Україні біометановий завод
Біометановий завод у Чернігівській області 

РГК ініціювала та профінансувала розробку державного стандарту щодо закачування біометану в газорозподільні мережі

Регіональна газова компанія підключила до своїх мереж перший в Україні завод з виробництва біометану. Підприємство на рік вироблятиме близько 3 млн кубометрів газу, який споживатиме близько 1500 клієнтів – населення та промисловість. 

РГК відновила роботи з підключення біометанового заводу одразу після деокупації Чернігівської області у квітні минулого року. Весь процес підключення від видачі технічних умов до завершення будівництва тривав менш як 6 місяців. Для підприємства встановлено вузол обліку газу і газорегулювальне обладнання, яке укомплектовано найкращими технологічними рішеннями компаній Emerson, Pietro Fiorentini, FMG та Sick – світових лідерів газової галузі. 

«Сьогодні розпочинається нова ера розвитку газу в Україні. У цьому проєкті РГК виступила як інвестняня: ми консультували, розробили проєктно-технічну документацію з підключення, технічні умови та виконали роботи з підключення до мережі, – говорить генеральний директор РГК Олексій Тютюнник. – Цей досвід ми можемо масштабувати в будь-якій області України. Адже Україна має величезний потенціал виробництва біометану на рівні з ЄС, де працює понад 1200 заводів потужністю 3,5 млрд куб м в рік».

Біометан, який виробляє підприємство, нічим не відрізняється від природного та одразу може споживатися домогосподарствами та промисловістю. Якість доочищеного метану контролюється потоковим хроматографом, а газорегулювальний пункт обладнаний пристроєм для відбору проб газу. На першому етапі газ надходитиме у мережу в осінньо-зимовий період. Після будівництва другої черги та кільцювання мереж подача стане цілорічною. 

РГК ініціювала та профінансувала розробку державного стандарту щодо закачування біометану в газорозподільні мережі на основі європейського стандарту EN 16723-1:2017. У 2021 році було створено технічний комітет за участі фахівців компаній під брендом РГК.

В РГК розроблено універсальний шаблон технічних умов для підключення біометану за пільговою вартістю 1 грн та створено «єдине вікно» у форматі one-stop-shop для виробників біометану та потенційних інвесторів. У 2022 році укладено меморандум між РГК та STX – європейським трейдером ринку біометану (15% ринку Європи) на купівлю біометану з України. 

Регіональна Газова Компанія – виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками. 

Галс-Агро. Біометановий завод у Чернігівській області був збудований у 2018 році та спочатку працював на виробництво біогазу, з якого вироблялась електроенергія. У 2021 році підприємство обладнано модулем з виробництва біометану. На початку 2023 року біометановий модуль було встановлено та підключено до мереж АТ «Чернігівгаз». У другій половині 2023 року інвестори планують встановити ще один модуль з виробництва біометану такої ж потужності у Київській області. Сировина для виробництва біометану – відходи аграрного сектору.

Регіональна Газова Компанія 

РГК заснована у 2010 році та є лідером із розробки інноваційних та комплексних рішень для газорозподільної галузі. Вона об’єднує 20 Операторів ГРМ, які працюють у 16 регіонах України та обслуговують 250 тис. км газорозподільних мереж, 47 тис. газорегулювальних пунктів, забезпечують розподіл газу для 8 млн клієнтів. 

Україна має великий потенціал для розвитку біометану як альтернативи природного газу. Газорозподільні мережі є найбільш прийнятними для приєднання біометанових заводів, оскільки є найбільш розгалуженими по території країни та мають співставний тиск роботи системи із виробниками біометану. 

РГК займається підготовкою газової інфраструктури до роботи з чистими видами енергії. Ми реалізуємо портфель науково-дослідних та інноваційних проєктів у сфері водню та біометану. 

РГК надає повний комплекс послуг із підключення біометанових заводів до газорозподільних мереж. Компанія здійснює підключення перших в Україні біометанових заводів до своїх мереж та активно співпрацює з усіма зацікавленими сторонами. 

Для підтримки розвитку ринку біометану в Україні у 2021 році РГК створила one-stop shop для виробників біометану. Він дозволяє будь-якому інвестору прорахувати технічну можливість підключення біометанового заводу, а також порадитись щодо технологічних рішень та подальшого розвитку свого бізнесу у технічній площині. 

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Біометановий завод у Чернігівській області 

Введений в експлуатацію компанією «Галс Агро» у 2018 р. Перша черга заводу мала електричну потужність 2,4 МВт. Використовуються когенераційні установки Jenbacher (Австрія). У 2020 році було розпочато будівництво другої черги заводу, що дозволило збільшити потужність на 4,5 МВт до загальної 6,9 МВт. Додатково було заплановано запас потужності з виробництва біогазу ще на 1,5 МВт (ел.), або до 3 млн м3 біометану на рік.  

У 2021 році було прийняте рішення про дообладнання заводу модулем з виробництва біометану. Це зроблено, зважаючи на підвищення ціни природного газу, складнощі зі своєчасною оплатою за вироблену електроенергію з ВДЕ, декарбонізація усіх етапів виробництва продукції, що у майбутньому буде експортуватися у Євросоюз. 

На початку 2023 року біометановий модуль було встановлено та підключено до мереж АТ «Чернігівгаз». 

Базова сировина: жом цукрового буряку після виробництва цукру, бурякова патока, рослинні залишки, силос енергетичних рослин, відходи харчових та комбікормових виробництв, гній великої рогатої худоби. 

Теги: завод РГК альтернативна енергетика

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