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Швейцарія відмовила у поставці боєприпасів Україні: Шольц виступив із різкою заявою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Швейцарія відмовила у поставці боєприпасів Україні: Шольц виступив із різкою заявою
фото: pap.pl

Олаф Шольц: «Ця війна в Європі закликає всіх нас іноді бути готовими приймати незручні, але правильні рішення»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко відреагував на відмову влади Швейцарії дозволити передачу швейцарських боєприпасів Силам оборони України. Про це пише Süddeutsche Zeitung.

Канцлер Шольц зауважив, що обговорював з президентом країни Аленом Берсе питання щодо постачання зброї і продемонстрував нерозуміння жорсткої позиції Швейцарії.

«Ця війна в Європі закликає всіх нас критично проаналізувати наше уявлення про себе і іноді бути готовими приймати незручні, але правильні рішення», – зазначив він.

Голова комітету у закордонних справах в Бундестазі Міхаель Рот в коментарі Network Germany заявив, що Шольц був «дуже розчарований». «Будь-хто, хто хоче бути нейтральним у такій злочинній агресивній війні, побічно вигідний російському агресору», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія вирішила утилізувати 60 цілком справних зенітно-ракетних комплексів Rapier британського виробництва та орієнтовно дві тисячі ракет до них замість того, щоб передати їх Україні для захисту цивільної інфраструктури.

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Теги: Швейцарія війна парламент Олаф Шольц зброя

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