Балух, який голодує з березня, написав патріотичного листа
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Політв’язень зауважив, що українці мають відстоювати своє право на автокефалію
Український політв’язень Володимир Балух, який голодує вже 154 дні, написав листа українцям.
Лист, який датований 22 серпня, опублікував у своєму Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
Так, у листі Балух бажає здоров’я та янголів-охоронців українському війську, духівництву та громадянському суспільству.
«Сердечно дякую всім однодумцям за щастя відчувати себе членом великої родини, що керується ідеалами Правди, Честі і Гідності», - написав політв’язень.
«Саме зараз, відбиваючи чергову шовіністичну навалу сусіда-імперіаліста, вважаю, вкрай важливим є докласти максимум зусиль, аби укріпити єдність суспільства, церкви і держави як такої», - підкреслив Балух.
Також він додав, що українці мають відстоювати своє право на автокефалію, оскільки «є неприпустимим, що в середині держави в церковній царині домінуючі позиції займає єпархія церкви держави-агресора».
Раніше повідомлялося, що адміністрація СІЗО у Сімферополі ігнорує важкий стан політв'язня Балуха.
Як відомо, Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня. Пізніше він вирішив перейти на сухе голодування.
Нагадаємо, в Криму підконтрольний РФ Роздольненський районний суд засудив українського активіста Балуха до 5 років колонії загального режиму та штрафу 10 тис. руб. (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. У вироку суддя озвучила, що Балух скоїв злочин у зв'язку з «неприязню до діючої системи управління, що підтверджується раніше скоєними злочинами».
Джерело: УНН