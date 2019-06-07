ЦВК зареєструвала кандидатів від партії Балоги



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Станом на 7 червня, за даними ЦВК, в одномандатних виборчих округах зареєстровано 64 кандидатів у народні депутати України

Центральна виборча комісія України на засіданні 7 червня зареєструвала 21 кандидата у народні депутати.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що Комісія зареєструвала 16 кандидатів у народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, а саме: Куліченка І.І. – в ОВО № 28, Івахна А.Ю. – в ОВО № 31, Кузнєцова В.В. – в ОВО № 38, Романського І.В. – в ОВО № 63, Гайдамаку Л.А. – в ОВО № 91, Ференця О.В. – в ОВО № 92, Керусенко О.В. – в ОВО № 93, Горельцева А.В. – в ОВО № 96, Міщенка С.Г. – в ОВО № 98, Жолобовича Н.В. – в ОВО № 121, Муляренка О.В. – в ОВО № 152, Вінника І.Ю. – в ОВО № 184, Дєхтярьова О.В. – в ОВО № 217, Убірію В.Ш. – в ОВО № 222, Гладчука В.Ф., Рафальську І.В. – в ОВО № 223.

Окрім того, як повідомили у пресслужбі, до Комісії надійшли заяви політичної партії «Єдиний Центр» разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати, висунутих 30 травня на XIV з’їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів.

«Розглянувши зазначені документи та встановивши їх відповідність вимогам закону, Комісія зареєструвала п’ять кандидатів у народні депутати України, висунутих вказаною політичною партією, в ОВО, а саме: Фединця М.І. – в ОВО № 68, Балогу В.І. – в ОВО № 69, Балогу І.І. – в ОВО № 70, Йовдія В.М. – в ОВО № 72, Балогу П.І. – в ОВО № 73», - заявили в ЦВК.

Таким чином, як зазначається, 7 червня Комісія зареєструвала 21 кандидата у народні депутати в одномандатних виборчих округах, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 16, висунутих політичною партією – п’ять.

Станом на 7 червня, за даними ЦВК, в одномандатних виборчих округах зареєстровано 64 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 59, висунутих політичною партією – п’ять.