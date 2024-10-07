Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня

Сьогодні буде холодна погода

7 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та опади. У Чернігівській і Сумській областях місцями можливі значні дощі з грозами, у західних та східних регіонах прогнозується невеликий дощ Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер західний, у східних областях південний, 7-12 м/с.

Температура в західних та північних регіонах вночі 7-12°C, вдень 11-16°C. У решті областей вночі 12-17°C, вдень 16-21°C, у східних регіонах до 22-27°C.

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується помірний дощ, вдень – невеликий. Температура вночі 7-12°C, вдень 11-16°C. У Києві вночі близько 10°C, вдень 12-14°C.

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