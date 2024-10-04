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Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
фото з відкритих джерел

Сьогодні буде прохолодна погода

У середу, 4 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність. Західні області будуть похмурими, там пройдуть помірні дощі, а на Закарпатті місцями навіть значні. Жителям Житомирщини також варто підготуватися до дощів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер південний, у західних областях північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде досить комфортною – 8-13° тепла. Вдень повітря прогріється до 17-22° тепла.

Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня фото 1

У Києві вночі температура становитиме 11-13° тепла, а вдень очікується 20-22° тепла.

Нагадаємо, 4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони.

Теги: прогноз погоди

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