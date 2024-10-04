Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня

Сьогодні буде прохолодна погода

У середу, 4 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність. Західні області будуть похмурими, там пройдуть помірні дощі, а на Закарпатті місцями навіть значні. Жителям Житомирщини також варто підготуватися до дощів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер південний, у західних областях північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде досить комфортною – 8-13° тепла. Вдень повітря прогріється до 17-22° тепла.

У Києві вночі температура становитиме 11-13° тепла, а вдень очікується 20-22° тепла.

Нагадаємо, 4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони.