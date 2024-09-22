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Атака на Харків та вибухи у Росії: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Атака на Харків та вибухи у Росії: головне за ніч
22 вересня росіяни вкотре атакували Харків
фото: Харківська ОДА

Головні події ночі проти 22 вересня

Окупанти обстріляли Харків авіабомбами. Ростовську область атакували БпЛА. У Південній Африці випало до двох метрів снігу. Ізраїль завдав удару по Лівану. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 22 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Окупанти обстріляли Харків авіабомбами

У Харкові кількість постраждалих від нічної атаки російських окупантів зросла до 21 людини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на Харків та вибухи у Росії: головне за ніч фото 1
фото: Олег Синєгубов

«21 постраждалий внаслідок ворожого удару по Харкову звернувся за медичною допомогою», – йдеться в повідомленні.

Атака на Харків та вибухи у Росії: головне за ніч фото 2
фото: Олег Синєгубов

 Атака була здійснена авіабомбою ФАБ-250 по багатоповерхівці, де спали десятки мешканців.

Атака на Харків та вибухи у Росії: головне за ніч фото 3
фото: Олег Синєгубов

Голова ОВА наголосив, що це черговий акт тероризму проти мирного населення Харкова.

Атака на Харків та вибухи у Росії: головне за ніч фото 4

Станом на 3:11 у Харкові знову лунали вибухи.

Ростовську область атакували БпЛА

У ніч проти 22 вересня Ростовську область атакували безпілотники. В результаті чого виникла пожежа. Про це повідомляє губернатор Ростовщини Василь Голубєв.

Губернатор заявляє, що нібито системи ППО збили усі БпЛА.

«Близько 02:00 у Міллерівському районі збито БпЛА. Через падіння уламків у полі спалахнула суха рослинність. До місця ландшафтної пожежі виїхали чергово-рятувальні підрозділи», – йдеться у повідомленні.

За словами губернатора Ростовщини, постраждалих та руйнувань немає.

У Південній Африці випало до двох метрів снігу

Південно-Африканська Республіка переживає справжню зимову казку, але не в той час, коли вона очікується. Неймовірний снігопад, що обрушився на країну, спричинив справжній колапс на дорогах, а деякі регіони опинилися під двометровим сніговим покривом. Про це повідомляє France24.

Атака на Харків та вибухи у Росії: головне за ніч фото 5

Шосе N3, що з'єднує Йоганнесбург і Дурбан, перетворилося на снігову пастку, де автомобілісти провели ніч, застрягши у своїх авто. Служби екстреної допомоги намагаються дістатися до людей, але ситуація залишається складною.

Атака на Харків та вибухи у Росії: головне за ніч фото 6

А тим часом поки місцеві жителі борються зі сніговими заметами, з інших регіонів Африки приїжджають туристи, щоб на власні очі побачити це диво природи – сніг у Південній Африці.

Синоптики попереджають про посилення снігопаду, а в деяких районах країни діє помаранчеве попередження. Здається, Південна Африка ще не скоро забуде цю несподівану зимову пригоду посеред весни.

Ізраїль завдав удару по Лівану

Армія оборони Ізраїлю завдала потужних ударів по військових об'єктах терористичного угруповання «Хезболла» на півдні Лівану. За словами речника Цахалу Даніеля Хагарі, знищено тисячі ракетних установок, які бойовики готували для обстрілів ізраїльської території. Про це повідомляє речник Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі.

Останні удари по цілях в Лівані були нанесені після того, як ізраїльські винищувачі атакували близько 180 об'єктів, що належали «Хезболла». За попередніми даними, терористи планували масований ракетний удар по півночі Ізраїлю.

У суботу, з боку Лівану по території Ізраїлю було випущено близько 100 ракет. У відповідь Ізраїль підвищив бойову готовність своїх сил, зокрема Військово-повітряних сил.

Головнокомандувач ВПС Ізраїлю, генерал-майор Томер Бар, підтвердив, що армія готова до можливих подальших атак. Жителям північних регіонів Ізраїлю, включаючи Хайфу, рекомендовано дотримуватися вказівок Командування тилу через загрозу нових ракетних обстрілів у найближчі години.

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Теги: Харків росіяни Ліван Південно-Африканська республіка безпілотник снігопад Україна українці війна Ізраїль окупанти росія погода

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