Щонайменше 35 людей загинули через ураган у США (фото)

Сильний вітер у США виривав дерева з корінням і пошкоджував будівлі

У п’ятницю, 27 вересня, ураган «Хелен» завдав величезних руйнувань всьому південному сходу США, убивши щонайменше 35 людей. Про це повідомляє АР.

Зазначається, що сильний вітер виривав дерева з корінням і пошкоджував будівлі, а повені затопили дороги та інфраструктуру. Багато людей опинилися в пастці в пошкоджених спорудах.

фото: Reuters

Місцеві служби заявляють про значні затоплення, мільйони домівок залишилися без електрики.

За прогнозами синоптиків, ураган буде слабшати в міру просування через Теннессі та Кентуккі. Очікуються також сильні опади в районі гір Аппалачі, що можуть викликати зсуви ґрунту і раптові повені.

Нагадаємо, що ураган «Хелен» вдарив по узбережжю штату Флорида, досягнувши четвертої категорії з вітрами, що досягають 140 миль на годину. Повідомляється, що ураган створює небезпечні для життя штормові хвилі, повені та руйнівні вітри, а Національна метеорологічна служба США попередила про «нестерпні» штормові хвилі в затоці Апалачі.