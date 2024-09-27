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Щонайменше 35 людей загинули через ураган у США (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Щонайменше 35 людей загинули через ураган у США (фото)
27 вересня у США бушував ураган
фото: Reuters

Сильний вітер у США виривав дерева з корінням і пошкоджував будівлі

У п’ятницю, 27 вересня, ураган «Хелен» завдав величезних руйнувань всьому південному сходу США, убивши щонайменше 35 людей. Про це повідомляє АР.

Зазначається, що сильний вітер виривав дерева з корінням і пошкоджував будівлі, а повені затопили дороги та інфраструктуру. Багато людей опинилися в пастці в пошкоджених спорудах.

Щонайменше 35 людей загинули через ураган у США (фото) фото 1
фото: Reuters

Місцеві служби заявляють про значні затоплення, мільйони домівок залишилися без електрики.

За прогнозами синоптиків, ураган буде слабшати в міру просування через Теннессі та Кентуккі. Очікуються також сильні опади в районі гір Аппалачі, що можуть викликати зсуви ґрунту і раптові повені.

Нагадаємо, що ураган «Хелен» вдарив по узбережжю штату Флорида, досягнувши четвертої категорії  з вітрами, що досягають 140 миль на годину. Повідомляється, що ураган створює небезпечні для життя штормові хвилі, повені та руйнівні вітри, а Національна метеорологічна служба США попередила про «нестерпні» штормові хвилі в затоці Апалачі.

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Теги: США вода смерть ураган погода

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