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Скільки годин триватиме відключення світла восени і взимку: заява Центру досліджень енергетики

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки годин триватиме відключення світла восени і взимку: заява Центру досліджень енергетики
Відключення світла залежатимуть від російських атак
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Директор Центру досліджень енергетики зауважив, що відключення світла взимку можуть тривати 14-16 годин

Тривалість відключення світла восени та взимку залежатиме від погодних умов. Якщо буде мороз, то обмеження триватимуть 14-16 годин на добу. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю «Главреду».

«Усе буде залежати від температур. Якщо вони будуть умовно в діапазоні від 0 до +5, це буде означати певні обмеження на 2-4 години. Це за поточної ситуації, тобто без додаткових атак, без додаткових подій на атомних енергоблоках. Якщо температури будуть від -10 до -15, особливо не протягом двох днів, а протягом двох тижнів, обмеження будуть тривати і 14-16 годин на добу», – сказав Олександр Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики зауважив, що на тривалість відключення світла також впливатимуть російські атаки.

«Тому дуже сильно все залежить від того, які будуть атаки, куди вони будуть спрямовані і наскільки будуть успішними, і одночасно від того, які саме погодні умови будуть взимку», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Як повідомлялося, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: війна росія зима погода електроенергія енергетика відключення світла відключення

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