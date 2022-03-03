Другий етап переговорів з окупантами: що вимагатиме українська сторона
Арахамія: «Програма мінімум – гуманітарні коридори»
Наступний етап перемовин з окупантом маєві відбутися через дві години. Про це повідомив учасник української делегації нардеп Давид Арахамя, а також радник Офісу президента Михайло Подоляк. Давид Арахамія повідомив, що зустріч з росіянами почнеться за дві години, а найменшого, чого очікує Україна – гуманітарні коридори.
«Починаємо через дві години. Програма мінімум – гуманітарні коридори. Далі, за обставинами», – написав він у Facebook.
Відомо, що українська сторона на переговорах з Росією вимагала виключно припинення вогню та виведенні з території України усіх військ країни-агресора Росії.