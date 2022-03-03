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    На Київщині окупанти обстріляли будинок, є жертви (фото, відео)

    Унаслідок обстрілу одна людина загинула - На Київщині окупанти обстріляли будинок, є жертви (фото, відео)
    Унаслідок обстрілу одна людина загинула
    фото: Реальний Київ

    У Гатному будинок загорівся внаслідок обстрілів

    В селищі Гатне Фастівського району Київської області через обстріли окупаційними військами згорів приватний будинок, є загиблі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «В результаті обстрілів 03.03.2022 сталося загорання приватного житлового будинку. До місця події залучено одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. На місці виявлено одного загиблу особу та одну особу потерпілу», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, російські окупанти у четвер, 3 березня завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву в центрі міста.

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    Теги: окупанти ДСНС війна Київщина будинок чоловік #stoprussia
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    На Київщині окупанти обстріляли будинок, є жертви (фото, відео)