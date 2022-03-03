На Київщині окупанти обстріляли будинок, є жертви (фото, відео)

У Гатному будинок загорівся внаслідок обстрілів

В селищі Гатне Фастівського району Київської області через обстріли окупаційними військами згорів приватний будинок, є загиблі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«В результаті обстрілів 03.03.2022 сталося загорання приватного житлового будинку. До місця події залучено одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. На місці виявлено одного загиблу особу та одну особу потерпілу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти у четвер, 3 березня завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву в центрі міста.