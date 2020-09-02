Екснардеп пояснив, чому перейшов із «Голосу» до «Європейської солідарності»



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Екснардеп Леонід Ємець

Леонід Ємець: Мене покоробило, коли «Голос» знайшов головного ворога – Порошенка

Колишній кандидат в народні депутати від партії «Голос» Леонід Ємець покинув цю політичну команду та вирішив перейти до партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». Цей факт політик підтвердив в інтерв’ю «Главкому».

Логіку цього рішення Ємець пояснив так:

«Ми зараз реально бачимо, що Зеленський та його команда – люди тимчасові, їхні рейтинги падають. Ніякої особливої надії на те, що вони завтра стануть професійними державниками, точно немає. Це означає, що буквально за пару років ця команда просто піде. За соціологією, на другому місці йде ОПЗЖ, там ще десь маячить партія Шарія…», – описав загрозу екснардеп.

На його думку, у проросійських сил, буде дуже сильний кандидат в президенти.

«Ці хлопці від опозиції мають лише назву – вони антиукраїнські і вся їхня діяльність направлена на догоду Росії і Путіна, аби знищити нашу країну. Цю навалу ми маємо зупиняти. Але поки всі патріотичні сили будуть розпорошені по дрібних партійках, шансів на реальний політичний супротив і політичну перемогу нема. Ми розуміємо, що має бути об’єднання, як в 2012 році», – заявив Леонід Ємець.

Також, екснардеп зазначив, що після заяви голови партії «Голос» Кіри Рудик про те, що для цієї партії більшим ворогом є колишній президент України Петро Порошенко, він вирішив вийти з партії.

«Давайте реально дивитися на речі: на сьогодні «ЄС» є найпотужнішою політичною силою патріотичного спрямування. І ще мене, чесно кажучи, покоробило, коли серед усіх загроз в країні – таких як Путін, його сателіти в парламенті, три пропутінських телеканали і все таке інше – «Голос» знайшов головного ворога – Порошенка. Вибачте, я з тим категорично не згоден. Не з любові до Петра Олексійовича, а в принципі з такою постановкою питання, що ми маємо визначити одну патріотичну силу як головного ворога. У мене це в голові не вкладається», – додав Ємець.

Нагадаємо, що голова «Голосу» Кіра Рудик зробила заяву, що колишній президент України Петро Порошенко для їх партії є більшим політичним ворогом за Зеленського.

До слова, навесні засновник партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат депутата та залишає Верховну Раду.

Зазначимо, що за свою політичну кар’єру Ємець встиг змінити кілька партійних брендів патріотичного табору – «Наша Україна», «Батьківщина», «Народний фронт», а тепер ще й «Голос» і «Європейська солідарність».