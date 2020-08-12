Міністр юстиції з барабанами запустив новий електронний реєстр... з помилками (фото)
Малюська назвав перемогою запуск оновленого Єдиного державного реєстру
Міністр юстиції Денис Малюська відрапортував про запуск нового Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
«Новий ЄДР безуспішно намагались написати та запустити у роботу протягом останніх 9 років. Старий ЄДР давно не відповідав вимогам законодавства та не надавав можливість для вдосконалення свого функціоналу, тому новий софт був об’єктивно необхідним. Сьогодні у цій багаторічній історії кульмінація і розв’язка – запуск нового ЄДР з чим усіх і вітаю», – написав високопосадовець у Facebook.
Урядовець наголосив, що перенесення даних з старого реєстру у новий та зупинка роботи ЄДР планувались з 7 до 16 серпня. Однак це вдалося зробити на п’ять днів раніше завдяки ефективній та злагодженій роботі ДП «НАІС».
Водночас, як з’ясували читачі «Главкома», у розділі «Безкоштовний запит» Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розробники допустили помилку із вживання прийменника «по» у реченні «Отримати відомості по*».
За правилами правопису правильно писати «Отримати відомості щодо юридичної особи або про юридичну особу». Ця помилка є типовою для державних чиновників нової хвилі. У цьому не складно переконатися в численних документах та електронних публікаціях.
Тому за прохання користувачів державних ресурсів «Главком» публікує коротку шпаргалку для чиновників, як уникати помилок з прийменником «по».