Скандальний український політик привітав Лукашенка (фото)



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У своєму вітанні Ляшко наголосив, що для Лукашенка наразі найважливіше припинити внутрішнє протистояння

Згодом Ляшко видалив свій пост

Скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко поспішив привітати чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка з перемогою на виборах. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, проте невдовзі видалив свій пост.

У своєму вітанні Ляшко наголосив, що для Лукашенка наразі найважливіше припинити внутрішнє протистояння, щоб «братня Білорусь ніколи не стала плацдармом для російської агресії проти України».

Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

У неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.