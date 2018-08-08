«Пропоную взяти мене замість Сенцова»: нардеп Гончаренко написав листа Путіну



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Заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко

«Якщо Путін згоден, готовий тут же вилетіти в Москву», - заявив Гончаренко

Член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко написав президенту РФ Володимиру Путіну лист з пропозицією обміняти його на Олега Сенцова.

Про це Гончаренко повідомив 8 серпня на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні з'явилася новина, що Олегу стає все гірше і гірше. Ми робимо все можливе, щоб звільнити його і понад 60 наших політв'язнів з російських в'язниць. Але вони все ще там. Я пропоную взяти мене замість Олега. Якщо Путін згоден, готовий тут же вилетіти в Москву. Єдина моя умова: свободу Олегу Сенцову!» - написав нардеп.

Також він оприлюднив текст самого листа:

«Уже четвертий рік у вашій в'язниці сидить громадянин моєї країни - Олег Сенцов. Практично 90 днів поспіль він голодує. До нього не пускають нікого. Ні омбудсмена, ні священика, ні дипломатичних представників.

Фактично, ви використовуєте Сенцова в якості заручника. У світовій практиці є приклади, коли заручників обмінювали на представників влади. Як народний депутат і як представник від України в Парламентській асамблеї Ради Європи, я зробив все, що міг, для звільнення Олега з в'язниці.

Тому, останнє, що можу зробити, я пропоную себе в обмін на Олега Сенцова. Якщо ви згодні, я готовий зараз же прилетіти в Москву. І ми проведемо обмін.

Я - голова міжфракційного об'єднання народних депутатів України «Крим». Наше основне завдання - повернення півострова під юрисдикцію України. Я був в Криму, коли туди увірвалися ваші війська. Я підняв державний прапор України над Ай-Петрі вже під час вашої окупації. Я був на Червоній площі, коли вільні громадяни РФ вийшли в пам'ять про Бориса Нємцова. Я відкрито заявляв і заявляю, що війна на Донбасі ведеться вашою країною і вашими солдатами.

Я впевнений, що формально ви знайдете, за що мене посадити.

Відпустіть Олега Сенцова!».

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова повідомив, що політв'язень перебуває у поганому стані - у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

Тоді як в управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що за результатами огляду та обстеження Сенцова «погіршення стану здоров'я і лабораторних показників не встановлено».

Сенцов 7 серпня написав листа українській актрисі Риммі Зюбіній, де повідомив, що йому навряд, чи дозволять перевезення у Сімферополь. При цьому політв’язень підкреслює, що його стан «не для транспортування зараз».