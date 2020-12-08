«Доказ брехні Зеленського». Бутусов заявив, що розвідка підтвердила спецоперацію щодо «вагнерівців»

Раніше влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера» (на фото затримання «вагнерівців» білоруськими спецслужбами)

Депутати комітету з оборони й нацбезпеки вирішили заслухати на наступному закритому засіданні в справі «вагнерівців» ексначальника ГУР МО Василя Бурбу

Полковник Головного управління розвідки Міноборони підтвердив проведення нібито зірваної спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера на закритому засіданні комітету з оборони й безпеки Верховної Ради. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, перед нардепами виступав «полковник Ю.», який був керівником спецоперації. Він «підтвердив народним депутатам факт проведення спецоперації, детально розповів про всі деталі підготовки».

«Отже, парламентський комітет отримав докази брехні президента України Володимира Зеленського і глави Офісу президента Андрія Єрмака, які неодноразово заявляли, що спецоперація не проводилася», – підсумував Бутусов.

За його словами, депутати комітету з оборони й нацбезпеки вирішили заслухати на наступному закритому засіданні в справі «вагнерівців» ексначальника ГУР МО Василя Бурбу.

Нагадаємо, 24 вересня, Комітет Ради підтримав створення ТСК через ситуацію з «вагнерівцями». За словами співголови фракції «Європейська солідарність» Артура Герасимова, постанова про створення такої комісії повністю блокується командою Зеленського в парламенті.

18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це нібито українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

Офіс генерального прокурора України не отримав офіційної відповіді Білорусі про видачу затриманих «вагнерівців» Росії. Українська сторона буде притягувати їх до кримінальної відповідальності заочно.