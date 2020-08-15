Білорусь не повідомила Україні про видачу «вагнерівців» Росії – заступник генпрокурора



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Білорусь не повідомила Україні про видачу «вагнерівців» Росії

Офіс генпрокурора «одразу 31 липня надіслав запит Білорусі про тимчасовий арешт, а пізніше– і екстрадиційні документи»

Офіс генерального прокурора України не отримав офіційної відповіді Білорусі про видачу затриманих «вагнерівців» Росії. Українська сторона буде притягувати їх до кримінальної відповідальності заочно.

Про це заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

«Офіційної відповіді від білоруської сторони про видачу РФ затриманих ми поки не отримали. Поки можу відзначити, що ми зібрали достатньо доказів їхньої участі в збройному конфлікті на Донбасі у складі НВФ РФ»,– сказав Мамедов.

Він зазначив, що Офіс генпрокурора оперативно відреагував на затримання вагерівців і «одразу 31 липня надіслав запит Білорусі про тимчасовий арешт, а пізніше– і екстрадиційні документи».

«Але, тим не менш, маючи доказову базу, ми будемо притягувати їх до кримінальної відповідальності на національному рівні, використовуючи механізм заочного правосуддя. Адже підозра в них уже є»,– сказав Мамедов,

До цього заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що після екстрадиції бойовиків з Білорусі в Росію «предмет для діалогу зникає сам по собі». Він пояснив, що якщо у них є російські паспорти, то Україна не зможе добитися їх екстрадиції з Росії - Росія не видає своїх громадян.

Нагадаємо, влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українська сторона продовжує діалог із білоруськими колегами щодо екстрадиції російських бойовиків ПВК «Вагнера», затриманих під Мінськом у липні, та «очікує на позитивний результат».

Також 9 серпня стало відомо, що Лукашенко заявив, що у нього досягнута домовленість з російським колегою Володимиром Путіним з приводу 33 затриманих нещодавно у Мінську осіб.

6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманих бойовиків «Вагнера» не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

В коментарі «Главкому» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до Білорусі з приводу видачі затриманих осіб.

Джерело: Українська правда