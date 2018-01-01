США планують вдвічі скоротити фінансову допомогу Палестині

Планується, що Штати передадуть 60 мільйонів доларів замість 125

США мають намір удвічі скоротити фінансові виплати Спеціалізованому агентству ООН для допомоги палестинським біженцям. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело. Планується, що Штати передадуть 60 мільйонів доларів замість 125, як очікувалося раніше. Зазначається, що питання про 65 мільйонів «залишається



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Дональд Трамп

Планується, що Штати передадуть 60 мільйонів доларів замість 125

США мають намір удвічі скоротити фінансові виплати Спеціалізованому агентству ООН для допомоги палестинським біженцям.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

Планується, що Штати передадуть 60 мільйонів доларів замість 125, як очікувалося раніше. Зазначається, що питання про 65 мільйонів «залишається відкритим для обговорення в майбутньому».

Раніше президент Трамп написав у Twitter:

«Ми платимо палестинцям сотні мільйонів доларів на рік і не отримуємо ні вдячності, ні поваги. Вони навіть не хочуть домовлятися про мир з Ізраїлем... Оскільки палестинці не хочуть говорити про мир, чому ми повинні в майбутньому робити їм які-небудь з цих величезних виплат?».

Нагадаємо, конфлікт на Близькому Сході загострився після 6 грудня 2017 року, коли президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився перенести туди американське посольство. Це спричинило хвилю насильства на Близькому Сході. Починаючи з 6 грудня, унаслідок зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками в Єрусалимі та на Палестинських територіях загинуло 17 палестинців.

Як відомо, 21 грудня минулого року Генасамблея ООН закликала не змінювати статус Єрусалима. За резолюцію проголосували 128 країн. Дев'ять держав, однією з яких була Гватемала, виступили на підтримку Вашингтона.

Раніше Сполучені Штати ветували резолюцію ООН, яка вимагала від президента Дональда Трампа скасувати його рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі застерегла, що Сполучені Штати запам’ятають тих, хто голосував проти, як вона висловилася, вибору американського народу щодо Єрусалима.

За проект резолюції щодо Єрусалима, попри позицію офіційного Вашингтона, висловилися всі інші члени РБ ООН.

Україна підтримала проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима, заблоковану під час голосування делегацією США, оскільки послідовно виступає за необхідність дотримання норм міжнародного права.