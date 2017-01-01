Аббас попередив Трампа про наслідки, якщо він перенесе посольство США до Єрусалиму

Трамп підтвердив свої плани перенести посольство США в Єрусалим

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 5 грудня заявив президенту Палестинської держави Махмуду Аббасу про намір перенести посольство США в Ізраїлі до Єрусалиму. Палестинський лідер «попередив президента США про небезпечні наслідки, які це рішення може мати для мирного процесу, для безпеки і стабільності в регіоні та світі» За



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Махмуд Аббас

Трамп підтвердив свої плани перенести посольство США в Єрусалим

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 5 грудня заявив президенту Палестинської держави Махмуду Аббасу про намір перенести посольство США в Ізраїлі до Єрусалиму. Палестинський лідер «попередив президента США про небезпечні наслідки, які це рішення може мати для мирного процесу, для безпеки і стабільності в регіоні та світі»

За словами представника глави Палестини Трамп не уточнив, коли саме це відбудеться, передає «Голос Америки» із посиланням на прес-службу Аббаса.

«Президенту Махмуду Аббасу подзвонив президент США Дональд Трамп, в ході (розмови) він (президент Трамп) повідомив президента (Аббаса) про свій намір перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму», — йдеться прес-секретаря.

Наголошується, що палестинський лідер «попередив президента США про небезпечні наслідки, які це рішення може мати для мирного процесу, для безпеки і стабільності в регіоні та світі».

Депутат палестинського парламенту, Мустафа Баргуті заявив, що подібне рішення призведе до повного колапсу близькосхідного мирного процесу, в якому США не зможуть відігравати роль посередника.

Баргуті вважає, що «Штати самі можуть виявитися порушниками міжнародного права, оскільки йдеться зокрема про території, окуповані Ізраїлем».

«Це буде «дуже шкідливий крок», і не тільки палестинці, а й мільйони мусульман по всьому світу виступлять проти такого рішення, адже саме Східний Єрусалим повинен стати столицею майбутньої палестинської держави», — наголосив депутат.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив Міністерству закордонних справ розпочати підготовку до виходу країни зі складу ЮНЕСКО після того, як про таке рішення оголосили у США.

Як відомо, такий крок може ставити під загрозу багаторічні зусилля Вашингтона щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Минулого тижня представник нинішньої президентської адміністрації повідомив про те, що президент США може оголосити остаточне рішення вже наступної середи.

До цього США наполягали, що статус міста Єрусалим має бути вирішений під час переговорів між Ізраїлем і Палестиною. При цьому Вашингтон не визнавав претензій Ізраїлю на все місто, частину якого палестинці хотіли б зробити своєю майбутньою столицею.

Представники Ліги арабських держав вже засудили можливий крок США щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю, а також планують провести надзвичайне засідання щодо цього питання.

Речник президента Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса заявив, що якщо США визнають Єрусалим за столицю Ізраїлю, це означатиме «повне руйнування мирного процесу».