Палестинці застерегли США від визнання Єрусалима столицею Ізраїлю

«Світ заплатить важку ціну», якщо статус Єрусалима буде змінений із боку США односторонньо», - вважає палестинська сторона

Якщо США визнають Єрусалим за столицю Ізраїлю, це означатиме «повне руйнування мирного процесу». Про це заявив речник президента Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса, інформує «Радіо Свобода». «Світ заплатить важку ціну», якщо статус Єрусалима буде змінений із боку США односторонньо, заявив



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Посольство США в Ізраїлі, Тель-Авів

«Світ заплатить важку ціну», якщо статус Єрусалима буде змінений із боку США односторонньо», - вважає палестинська сторона

Якщо США визнають Єрусалим за столицю Ізраїлю, це означатиме «повне руйнування мирного процесу».

Про це заявив речник президента Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса, інформує «Радіо Свобода».

«Світ заплатить важку ціну», якщо статус Єрусалима буде змінений із боку США односторонньо, заявив речник Махмуд Хабаш, виступаючи в Рамаллі на Західному березі Йордану, в резиденції Махмуда Аббаса.

В іншій частині палестинських територій, Смузі Гази, яку контролює радикальне палестинське угруповання «Хамас», це угруповання заявило, що закличе палестинців «поновити інтифаду (масове повстання проти Ізраїлю), якщо буде ухвалене таке несправедливе рішення щодо Єрусалима».

Відповідні заяви пролунали після того, як 1 грудня ЗМІ з посиланням на неназваних посадовців США повідомили, що президент США Дональд Трамп може ближчим часом визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.