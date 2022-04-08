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    Twitter заблокував акаунт російських пропагандистів Russia Today

    Російський пропагандистський канал заблокували у Twitter - Twitter заблокував акаунт російських пропагандистів Russia Today
    Російський пропагандистський канал заблокували у Twitter
    фото з відкритих джерел

    Тепер російський ЗМІ, який тривалий час розповсюджував пропаганду проти України, не зможе цього робити

    У соціальній мережі Twitter заблокували акаунт телеканалу Russia Today, який тривалий час поширював російську пропаганду. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

    Це сталося у п'ятницю, 8 квітня.

    З початку повномасштабної війни РФ з Україною пропагандистські канали почав блокувати тако; відеохостинг YouTube/

    А низка європейських країн відмовила у мовленні російським ЗМІ у своєму інфопросторі.

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    Нагадаємо, дещо раніше Нацрада попросила Європу вмикати українські телеканали замість російських.

    Нацрада веде переговори з європейськими колегами, аби ті виключали зі своїх мереж російські і вмикали українські канали

    Теги: росія ЗМІ пропаганда війна Україна Twitter
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    Twitter заблокував акаунт російських пропагандистів Russia Today