Twitter заблокував акаунт російських пропагандистів Russia Today
Тепер російський ЗМІ, який тривалий час розповсюджував пропаганду проти України, не зможе цього робити
У соціальній мережі Twitter заблокували акаунт телеканалу Russia Today, який тривалий час поширював російську пропаганду. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Це сталося у п'ятницю, 8 квітня.
З початку повномасштабної війни РФ з Україною пропагандистські канали почав блокувати тако; відеохостинг YouTube/
А низка європейських країн відмовила у мовленні російським ЗМІ у своєму інфопросторі.
Нагадаємо, дещо раніше Нацрада попросила Європу вмикати українські телеканали замість російських.
Нацрада веде переговори з європейськими колегами, аби ті виключали зі своїх мереж російські і вмикали українські канали