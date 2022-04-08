Twitter заблокував акаунт російських пропагандистів Russia Today

У соціальній мережі Twitter заблокували акаунт телеканалу Russia Today, який тривалий час поширював російську пропаганду. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Це сталося у п'ятницю, 8 квітня.

З початку повномасштабної війни РФ з Україною пропагандистські канали почав блокувати тако; відеохостинг YouTube/

А низка європейських країн відмовила у мовленні російським ЗМІ у своєму інфопросторі.